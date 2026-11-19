El Gabinete de Seguridad informó de la detención de Vicente “N”, ex Presidente Municipal de Tetipac, Guerrero, señalado como probable responsable del delito de extorsión agravada contra trabajadores de una empresa refresquera.

La captura se cumplimentó en la región Norte de la entidad mediante una orden de aprehensión girada por un juez, en acciones coordinadas entre corporaciones federales y estatales.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado de Guerrero y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Según un comunicado del Gabinete de Seguridad, las autoridades relacionan al detenido con el grupo delictivo La Familia Michoacana y con el control de la comercialización de productos en Tetipac, actividad con la que esa organización obtendría recursos en la zona.

El ex funcionario ocupó la Presidencia Municipal durante el periodo 2018-2021.

Los hechos que se le imputan ocurrieron el 27 de junio de 2026, cuando presuntamente exigió a repartidores de la empresa refresquera que la distribución de sus productos en el Municipio se realizara únicamente a través de él.

La acusación sostiene que advirtió que agrediría al personal de reparto y dañaría los vehículos de la compañía si esta continuaba comercializando sus mercancías por su cuenta.

Esas amenazas sustentaron la carpeta de investigación con la que la FGE solicitó la orden de aprehensión.

Tetipac se ubica en la región Norte de Guerrero, colindante con el Estado de México y Morelos, donde La Familia Michoacana mantiene presencia y donde la extorsión al comercio y al transporte ha sido documentada por las autoridades estatales y federales.

El detenido quedó a disposición de un juez de control, que definirá su situación jurídica en la audiencia correspondiente.