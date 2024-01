El ex Alcalde priista de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, fue detenido por su presunta participación en el delito de secuestro exprés de su suegro, quien era servidor público del Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias municipal.

El ex presidente municipal fue aprehendido en calle Linares número 671, colonia Lindavista, en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la capital de la República, y trasladado a las instalaciones de la FGJEM en Toluca, para certificar su estado de salud, por medio de un chequeo médico. Posteriormente sería trasladado al Centro de Prevención y Readaptación Social Santiaguito, ubicado en Santiaguito Tlalcilalcalli, Estado de México.

Martínez Carbajal fue acusado por su ex esposa por su presunta participación en el delito de secuestro exprés, ocurrido el 12 de abril de 2023, además de que lo denunció por varios delitos, entre ellos violencia familiar y abuso de autoridad. Según la Fiscalía mexiquense, por instrucciones del alcalde, la víctima, identificada con las iniciales O.E.R.C, fue privada de su libertad por elementos de la Policía Municipal.

El hecho fue denunciado por la ex esposa de Martínez Carbajal, quien dijo que le exigía la entrega de documentos personales para dejarlo en libertad. Luego de privar la libertad a su ex suegro, el alcalde lo trasladó a las instalaciones de la Oficialía Calificadora municipal, en donde lo mantuvo en cautiverio, hasta que su ex cónyuge le entregara los documentos solicitados.

El 21 de noviembre de 2023, la ex esposa del alcalde de Toluca denunció a través de un video, publicado en sus cuentas de las diversas redes sociales, que Martínez Carbajal supuestamente ejerció violencia física, emocional y sexual en su contra, durante 12 años.

La mujer, quien fue ex presidenta del DIF municipal de Toluca, contó que en febrero de 2023, terminó su relación sentimental con su ex esposo y lo denunció por violencia familiar, ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

La ex esposa de Martínez Carbajal agregó que después de su separación, el alcalde toluqueño la hostigó con mensajes, ofensas, amenazas, humillaciones y fotografías, además de que acusó a la Policía de Toluca de ser cómplice en estos actos de intimidación.

El 25 de noviembre de ese mismo año, agentes de la Fiscalía mexiquense ejecutaron un operativo en el domicilio particular de Martínez Carbajal, ubicado en el Fraccionamiento San Fermín, en la colonia Azteca, de la capital del Estado de México, para aprehenderlo, pero no pudo ser detenido, por lo que fue calificado como “sustraído de la justicia”.

En diciembre de 2023, Andrés “N”, quien se desempeñó como coordinador de asesores de Martínez Carbajal, fue detenido en el estado de Nuevo León, por elementos de la la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Fiscalía General de Justicia neoleonesa, por el delito de secuestro exprés, con fines de extorsión.

Asimismo, también en diciembre de 2023, fue detenido Aldo Federico “N”, quien se desempeñaba como secretario particular del coordinador de Asesores del ex presidente municipal de Toluca. Este individuo, como Aldo Federico “N”, fueron vinculados a proceso. Además, Saúl “N”, policía municipal de Toluca, también fue aprehendido, por su probable relación en los hechos.

La Fiscalía mexiquense solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), la expedición de una ficha roja para evitar la salida de Martínez Carbajal del país. El 12 de diciembre de 2023, el también priísta Juan Maccise Naime, tomó posesión al cargo de presidente municipal de Toluca.

Raymundo Martínez Carbajal es Licenciado en Ciencias Políticas y Maestro en Sociología por la Universidad Iberoamericana (UIA), además de Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

Fue titular de la Subsecretaría Regional de Gobierno, Región III de Ecatepec, durante la Administración de Arturo Montiel Rojas y después se desempeñó como director general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), del Estado de México, entre 2007 y 2011.

Fungió como titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación mexiquense, durante el Gobierno de Eruviel Ávila Villegas, así como titular de la Secretaría de Movilidad del Estado de México, durante la Administración de Alfredo del Mazo Maza.

Como militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ocupó el cargo de secretario de acuerdos de la Comisión de Equidad y Justicia, en 1998 y, posteriormente, fue secretario general del Comité Directivo Estatal, en 2017. En 2021, ganó la Presidencia Municipal de Toluca, postulado por la coalición “Va por el Estado de México”, integrada entre el PRI, Acción Nacional (PAN) y la Revolución Democrática (PRD). Asumió el cargo el 1 de enero de 2022.