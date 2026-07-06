Detienen a ex Alcaldesa de Múzquiz, Coahuila, por presuntos delitos de corrupción

La ex Alcaldesa de Múzquiz, Coahuila, Tania Flores, fue detenida en San Pedro Garza García, Nuevo León, en cumplimiento de una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con corrupción. La captura fue realizada el 4 de julio por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, en coordinación entre ambas fiscalías.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, la orden deriva de una carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción de Coahuila.

La ex funcionaria es investigada por el delito de peculado en la modalidad de disposición de bienes muebles por cuantía mayor, así como por ejercicio abusivo de funciones.

Las autoridades informaron que, tras su detención, Tania Flores fue trasladada a Coahuila y presentada ante un juez de control. Durante la audiencia inicial se formuló la imputación y la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional.

Como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva justificada, mientras que la audiencia para definir si será vinculada a proceso fue programada para el próximo 9 de julio.

Investigación por presuntas irregularidades

La investigación está relacionada con presuntas irregularidades cometidas durante su administración como alcaldesa de Múzquiz entre 2022 y 2024. De acuerdo con los primeros reportes, las autoridades estiman un posible daño al erario de aproximadamente 22 millones de pesos.

La ex Alcaldesa ya enfrentaba otro proceso penal iniciado en 2025 por presuntos desvíos de recursos públicos e irregularidades en la asignación de obra pública y contratos. En ese caso había sido vinculada a proceso, aunque llevaba el procedimiento en libertad bajo medidas cautelares.

Días antes de su detención, Flores presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República contra el gobernador de Coahuila, a quien señaló por presunto abuso de autoridad. También denunció supuestas irregularidades durante el pasado proceso electoral local.

La exfuncionaria ha sostenido que enfrenta una persecución política, postura respaldada por algunos legisladores de su mismo bloque político.