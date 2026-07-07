$!Detienen a ex director de Pemex por violencia intrafamiliar contra su esposa

Víctor Rodríguez Padilla, ex director general de Pemex, fue detenido por el delito de violencia intrafamiliar en contra de su esposa, la doctora María Felicia Jiménez, según el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con dicho registro, la detención ocurrió a las 17:32 horas en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. El ex funcionario quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), y al momento de la consulta su expediente registraba estatus de “en traslado”.

La investigación en contra de Rodríguez Padilla se originó a partir de la denuncia presentada por Jiménez, quien lo acusó de ejercer violencia física, psicológica, económica y patrimonial en su contra. La denuncia se difundió públicamente después de que se dio a conocer un video en el que se observa una agresión ocurrida en marzo de 2026.