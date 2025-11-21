Detienen a ex dirigente del PRI EdoMex, por operaciones con recursos de procedencia ilícita

Isidro Pastor Medrano, ex dirigente del PRI en el Estado de México, fue detenido este 21 de noviembre a las 12:50 horas en la colonia Nueva Santa María, en Toluca, por agentes federales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La aprehensión se realizó en cumplimiento de una orden girada por la Fiscalía General de la República por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Pastor Medrano fue asegurado cuando se trasladaba en su vehículo y posteriormente fue ingresado al Centro Penitenciario de Reinserción Social Santiaguito, ubicado en Almoloya de Juárez. El detenido quedó a disposición de un juez federal para continuar con el proceso judicial correspondiente.

Las investigaciones de la FGR señalan que en 2013 el ex funcionario presuntamente adquirió un inmueble valuado en más de 40 millones de pesos.

Asimismo, las autoridades documentaron depósitos bancarios cuyo origen legal no ha sido comprobado. El caso forma parte de una indagatoria más amplia sobre presuntas irregularidades financieras vinculadas a ex funcionarios mexiquenses, según fuentes oficiales.

Pastor Medrano cuenta con una extensa trayectoria política en el Estado de México.

Fue Diputado local durante la administración de Arturo Montiel Rojas. En 2002 asumió la dirigencia estatal del PRI, donde organizó las elecciones para diputados y presidentes municipales en 2003.

Posteriormente, en 2005, rompió relación con Montiel Rojas por la candidatura de Enrique Peña Nieto al Gobierno del Estado.

Años después, bajo la administración de Eruviel Ávila Villegas, Pastor Medrano fue nombrado Secretario de Desarrollo Metropolitano y, tras un cambio en el gabinete, también ocupó la Secretaría de Movilidad.

En 2017 renunció a este cargo para intentar contender como candidato independiente a la Gubernatura del Estado de México.

Sin embargo, su candidatura fue cancelada por el Instituto Electoral del Estado de México debido a irregularidades en las firmas de respaldo, incluidas firmas de personas fallecidas.

Hasta el cierre de esta información, la FGR no ha emitido un comunicado oficial con mayores detalles sobre la investigación.

Se presume que Pastor Medrano es inocente hasta que exista sentencia condenatoria.