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Proceso

Detienen a ex Gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por huachicol

De acuerdo con la FGR, las irregularidades habrían sido cometidas por una empresa fundada por el ex Gobernador Ruffo Appel
Animal Político |
16/07/2026 14:31
16/07/2026 14:31

El ex Gobernador de Baja California y exsenador, Ernesto Ruffo Appel, fue detenido por autoridades federales por su presunta relación con operaciones de contrabando de combustible.

A través de redes sociales, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que la aprehensión se logró como resultado de una investigación “de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible”.

Dichas irregularidades habrían sido cometidas por una empresa fundada por el ex Gobernador de Baja California

“La FGR solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando en contra de Ernesto “N”, la cual fue cumplimentada esta tarde en Ensenada, Baja California, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”.

$!Ernesto Ruffo es integrante del PAN.
Ernesto Ruffo es integrante del PAN. ( Foto: Facebook)

Información en proceso

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