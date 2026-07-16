Detienen a ex Gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por huachicol

El ex Gobernador de Baja California y exsenador, Ernesto Ruffo Appel, fue detenido por autoridades federales por su presunta relación con operaciones de contrabando de combustible.
A través de redes sociales, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que la aprehensión se logró como resultado de una investigación “de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible”.
Dichas irregularidades habrían sido cometidas por una empresa fundada por el ex Gobernador de Baja California
“La FGR solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando en contra de Ernesto “N”, la cual fue cumplimentada esta tarde en Ensenada, Baja California, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”.
Como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible, realizadas por una empresa fundada por un ex gobernador de Baja California, la #FGR solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por la posible comisión de los... pic.twitter.com/gXDM7l36qq— FGR México (@FGRMexico)
July 16, 2026
Como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible, realizadas por una empresa fundada por un ex gobernador de Baja California, la #FGR solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por la posible comisión de los... pic.twitter.com/gXDM7l36qq
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