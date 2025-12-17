Detienen a ex jefa de asesores de García Luna por presunto lavado de dinero

Elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron este 17 de diciembre a María Vanesa Pedraza Madrid, ex jefa de asesores de Genaro García Luna, por su presunta responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La captura se efectuó a las 5:13 horas en la colonia Nápoles de la Ciudad de México, tras la ejecución de una orden de aprehensión relacionada con el desvío de 5 mil 112 millones de pesos del sistema penitenciario federal.

Pedraza Madrid fue trasladada al Centro Federal de Readaptación Social Femenil Número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos, donde quedará a disposición de la autoridad judicial para su audiencia inicial.

Según un comunicado de la FGR, a la ex funcionaria se le presume inocente mientras no se dicte una sentencia condenatoria.

Las investigaciones señalan que la detenida participó como apoderada legal de la empresa Nunvav, utilizada presuntamente para triangular recursos públicos hacia compañías controladas por la red de García Luna.

El caso se remonta al 4 de abril de 2023, cuando un juez federal ordenó la captura de 60 personas vinculadas a un esquema de corrupción durante las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

Entre los señalados se encuentran familiares directos del ex Secretario de Seguridad Pública, como su esposa, Linda Cristina Pereyra Gálvez, y sus hermanos Esperanza, Luz María, Gloria y Humberto García Luna, contra quienes la Interpol emitió fichas rojas de localización en julio de 2023.

Según la Unidad de Inteligencia Financiera, la red operó mediante la adjudicación directa de 10 contratos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social a la empresa Nunvav Inc, registrada en Panamá.

Estos fondos habrían sido enviados a cuentas en Barbados y Estados Unidos para la adquisición de bienes inmuebles y vehículos de lujo en Florida.

Pablo Gómez Álvarez, titular de la UIF, informó que el Gobierno de México litiga en Miami para recuperar activos que superan los 600 millones de dólares.

Genaro García Luna, quien fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública entre 2006 y 2012, cumple actualmente una condena de 38.8 años de prisión en Estados Unidos por colaborar con el Cártel de Sinaloa.

El ex funcionario fue trasladado en junio de 2025 a la prisión de máxima seguridad Florence ADMAX, en Colorado, tras ser hallado culpable de participar en una empresa criminal continua y conspiración para la distribución internacional de cocaína.

En México, los procesos penales en su contra continúan abiertos por delitos que incluyen enriquecimiento ilícito y tráfico de armas en el caso “Rápido y Furioso”.

Respecto a la situación jurídica de otros implicados, la UIF reveló en mayo de 2025 que alcanzó un acuerdo confidencial con la familia Weinberg, empresarios señalados como prestanombres de García Luna, para que actúen como testigos colaboradores de la FGR a cambio de la reparación del daño.

No obstante, ex colaboradores cercanos como Luis Cárdenas Palomino y Ramón Eduardo Pequeño García permanecen bajo investigación, por su presunta colusión con organizaciones delictivas durante su gestión en la Policía Federal.