$!Detienen a ex regidora de Morena en Alvarado, Veracruz tras Operativo Enjambre

Fuerzas federales detuvieron a siete personas, entre las que destacan Gloria Priscila “N”, ex regidora de Morena en Tierra Blanca y ex funcionaria municipal de Tres Valles.

Dichas detenciones se realizaron como parte del Operativo Enjambre.

Además, fueron detenidos Antonio “N”, señalado como integrante de la representación sindical del Instituto; Inti “N”, enfermero y representante seccional; así como Andrés “N” y Eduardo “N”, trabajadores del Hospital General Regional número 1 de Orizaba, donde realizaban labores en las áreas de Higiene y Limpieza y camillería, respectivamente.



¿Qué delito le imputan?

En tanto, Gloria Priscila “N” fue detenida junto a su pareja sentimental en el municipio de Alvarado, en la zona de la Riviera Veracruzana.

En su ficha de detención, señala que fue retenida en Alvarado.