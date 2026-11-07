$!Detienen a ex regidora de Morena en Alvarado, Veracruz tras Operativo Enjambre

Fuerzas federales detuvieron a siete personas, entre las que destacan Gloria Priscila “N”, ex regidora de Morena en Tierra Blanca y ex funcionaria municipal de Tres Valles.
Dichas detenciones se realizaron como parte del Operativo Enjambre.
Además, fueron detenidos Antonio “N”, señalado como integrante de la representación sindical del Instituto; Inti “N”, enfermero y representante seccional; así como Andrés “N” y Eduardo “N”, trabajadores del Hospital General Regional número 1 de Orizaba, donde realizaban labores en las áreas de Higiene y Limpieza y camillería, respectivamente.
¿Qué delito le imputan?
En tanto, Gloria Priscila “N” fue detenida junto a su pareja sentimental en el municipio de Alvarado, en la zona de la Riviera Veracruzana.
En su ficha de detención, señala que fue retenida en Alvarado.
En el despliegue participaron elementos de corporaciones federales, entre ellas la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional. Las personas detenidas quedaron a disposición de las autoridades ministeriales para determinar su situación jurídica.
Hasta la edición de esta nota, las autoridades no han informado de los delitos que se les imputa.
También detuvieron al director de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) número 61 de Córdoba, José Roberto “N”, y cuatro trabajadores más del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En ese contexto, el IMSS Veracruz confirmó que cinco de las personas son trabajadores del instituto en la región de Córdoba y Orizaba y que ninguna tenía funciones relacionadas con el manejo de recursos, compras o insumos.
“Hasta el momento, el Instituto no ha sido notificado de los hechos que se les atribuyen. El IMSS colaborará plenamente con las autoridades, con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia. Conforme a la ley, mientras dure su situación jurídica se aplicarán las medidas laborales que correspondan”, destacó en un posicionamiento.
Añadió que la atención en la UMF No. 61 de Córdoba y en el HGR No. 1 de Orizaba continúan con normalidad.
En ese contexto, indicó que Liliana Rodríguez Gutiérrez, coordinadora clínica de la unidad, quedó como encargada de la dirección de la UMF 61.