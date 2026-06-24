$!Detienen a ex subsecretario de Alfredo del Mazo por supuesta venta de plazas en la Secretaría de Educación del Edomex

La madrugada de este miércoles policías de investigación detuvieron a Óscar Guzmán Aragón, exsubsecretario de Administración durante la gestión del priista Alfredo del Mazo como gobernador del Estado de México, por su probable participación en el delito de venta de plazas dentro de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI).

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la aprehensión se llevó a cabo a las 01:38 horas de la madrugada de este 24 de junio en el fraccionamiento conocido como Condado Valle en el municipio de Metepec, Estado de México.

Actualmente se encuentra en el Centro Penitenciario de Santiaguito Almoloya, donde un juez definirá su situación legal.

De septiembre de 2017 a abril de 2021, Óscar Guzmán Aragón fue director general de Personal y, posteriormente, asumió la titularidad de la Subsecretaría de Administración, puesto en el que permaneció hasta el final del periodo gubernamental.