$!Detienen a ex subsecretario de Alfredo del Mazo por supuesta venta de plazas en la Secretaría de Educación del Edomex

La madrugada de este miércoles policías de investigación detuvieron a Óscar Guzmán Aragón, exsubsecretario de Administración durante la gestión del priista Alfredo del Mazo como gobernador del Estado de México, por su probable participación en el delito de venta de plazas dentro de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI).
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la aprehensión se llevó a cabo a las 01:38 horas de la madrugada de este 24 de junio en el fraccionamiento conocido como Condado Valle en el municipio de Metepec, Estado de México.
Actualmente se encuentra en el Centro Penitenciario de Santiaguito Almoloya, donde un juez definirá su situación legal.
De septiembre de 2017 a abril de 2021, Óscar Guzmán Aragón fue director general de Personal y, posteriormente, asumió la titularidad de la Subsecretaría de Administración, puesto en el que permaneció hasta el final del periodo gubernamental.
Detienen a otros servidores públicos de la SECTI
Esta misma madrugada, policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizaron la detención de otras dos personas, presuntamente vinculadas a la misma operación.
Se trata de Juan Alberto Pastrana López, identificado como delegado administrativo de la Dirección General de Personal de la SECTI, quien fue arrestado a las 02:45 a.m. en la colonia Granjas, en Toluca.
También Daniel Arturo Gómez López, actual titular de la Dirección de Administración y Servicios Escolares Básicos de la SECTI, fue capturado a las 05:40 a.m. en la colonia Capultitlan, también en Toluca.
Ambos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Santiaguito, donde quedaron a disposición de un juez local.
Reportes periodísticos señalan que la investigación ministerial podría incluir a cerca de 10 exfuncionarios públicos contra quienes se habrían emitido órdenes de aprehensión.
Los señalados pertenecerían tanto a la administración pasada como a la gestión actual, y la indagatoria también apunta a un crecimiento irregular en la nómina administrativa de la SECTI.