$!Detienen a extranjero con presunta droga adherida a lienzos en el AICM

A través de un comunicado, se informó que como parte de las acciones para impedir el ingreso y traslado de sustancias ilícitas, se llevó a cabo la operación encabezada por elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la Republica, Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración.

MÉXICO._ Una persona de nacionalidad extranjera, que transportaba diversos lienzos con una sustancia ilícita entremezclada en la pintura, fue detenida por autoridades federales en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Derivado de labores de revisión, inspección y seguridad, los efectivos detectaron irregularidades en la composición y estructura de diversos lienzos, por lo que fueron sometidos a una inspección más detallada mediante tecnología no intrusiva y pruebas químicas para la identificación de sustancias ilícitas.

Como resultado de dichas pruebas, se obtuvo una reacción positiva a una sustancia con características compatibles con posible narcótico, presuntamente cocaína, contenida en la pintura de los lienzos, por lo que de inmediato fue detenida la persona responsable del equipaje.

Ante estos hechos, la persona detenida, así como los lienzos asegurados, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad que realizará los dictámenes periciales correspondientes para confirmar la naturaleza de la sustancia y determinar su peso ministerial.