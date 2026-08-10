Detienen a funcionarios de Medio Ambiente en Edomex; extorsionaban a dueños de verificentros

Dos funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México fueron detenidos este lunes por presuntamente encabezar una red de extorsión a propietarios de verificentros en la entidad.

Uno de los detenidos es Raúl Piña Horta, director general de Control de emisiones Atmosféricas de la Secretaría del Medio Ambiente y el otro Carlos Eduardo Solares Vega, director de control de emisiones a la atmósfera de la misma dependencia.

Raúl Piña Horta fue detenido en la ciudad de Acapulco y el segundo en la Ciudad de México.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, denuncias presentadas por diversas víctimas y actos de investigación establecieron que los ahora detenidos, participan en una red extorsiva en conjunto con otros individuos identificados como servidores públicos, exservidores públicos y particulares.

“Se tiene acreditado, en expedientes de investigación, que este grupo obliga a propietarios de verificentros a pagar cuotas ilegales para permitirles continuar con su funcionamiento, en otros casos incluso abusaron de sus atribuciones al simular actos para despojar a los legítimos propietarios de las concesiones emitidas a su favor e incluso de la infraestructura adquirida por las propias víctimas bajo la advertencia de que, en caso de denunciar serían afectados o les causarían daño”, indicó.

Contactarán a otras posibles víctimas

Hasta el estado actual de la investigación, se tiene acreditado que el esquema extorsivo genera recursos ilícitos por varias decenas de millones de pesos mensuales, para no cerrar las líneas de verificación de sus víctimas, cantidad que aumenta sustancialmente por exigencias de cuotas ilícitas por la revalidación de la autorización. Todos los pagos eran exigidos con entregas en efectivo en un domicilio que se tiene identificado.

La Fiscalía del Estado de México informó que contactará a otras posibles víctimas con el objeto de que formalicen su denuncia ya que se tiene conocimiento que no lo han hecho por temor a represalias, lo cual podría actualizar el monto de ganancias ilícitas del esquema extorsivo.

Las investigaciones continúan para obtener las órdenes de aprehensión que permitan la captura de todos los involucrados.