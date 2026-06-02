Detienen a guardia civil y ex funcionario por filtrar datos al CJNG en caso Manzo

Un oficial activo de la Guardia Civil de Michoacán y un ex servidor público de la Fiscalía Regional de Uruapan fueron detenidos el 21 y 22 de mayo de 2026, respectivamente, por su presunta implicación en el asesinato del ex alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, perpetrado el 1 de noviembre de 2025.

El fiscal general del Estado, Carlos Torres Piña, informó en conferencia de prensa que ambos detenidos utilizaron sus cargos institucionales para filtrar información confidencial y operativa a una célula delictiva vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El primer arresto correspondió a Héctor Hugo “N”, alias “Manuel”, ex funcionario de la Fiscalía Regional de Uruapan, capturado el 21 de mayo con cinco teléfonos celulares, un vehículo, casquillos percutidos e identificaciones apócrifas de la institución. Según la investigación ministerial, empleaba la aplicación de mensajería Threema para compartir datos sobre órdenes de aprehensión vigentes con Wendy Fabiola “N”, alias “La Tía”, operadora de confianza de Gerardo “N”, alias “El Congo”, identificado como presunto líder regional del CJNG.

El 22 de mayo fue detenido Juan Luis “N”, alias “Comandante Gary”, oficial activo de la Unidad Ambiental de la Guardia Civil de Michoacán. Al momento de su captura se le decomisaron dos teléfonos, dinero en efectivo, identificaciones oficiales y bolsas con mariguana. Las autoridades lo acusan de alertar a la red delictiva sobre despliegues operativos de su corporación y de facilitar la adquisición de armamento mediante el envío de imágenes de los fusiles a los que tenía acceso.

La localización de ambos elementos fue posible tras la detención previa de “La Tía”, cuyo análisis de comunicaciones permitió identificar la red de protección institucional que operaba desde el interior de los cuerpos de seguridad locales.

Con estas dos aprehensiones, el número de personas capturadas por presunta relación con el homicidio del ex alcalde asciende a 24. Además, tres integrantes de la estructura criminal han muerto: un adolescente de 17 años identificado como Víctor Manuel “N”, quien fue matado en el lugar de los hechos el 1 de noviembre de 2025 tras perpetrar el ataque contra el político michoacano; y dos implicados materiales más, Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, cuyos cuerpos fueron hallados el 10 de noviembre de 2025 sobre el tramo carretero entre Uruapan y Paracho. La célula estaba originalmente liderada por Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”.

A raíz del involucramiento del oficial activo, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) anunció el inicio de un proceso de depuración interna. El titular de la dependencia, José Antonio Cruz Medina, confirmó que se mantienen abiertas 43 carpetas de investigación administrativa para detectar conductas irregulares del personal y dar vista a la representación social.