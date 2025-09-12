Detienen a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de ‘La Barredora’

El Gobierno de México informó de la detención del ex Secretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo delictivo “La Barredora”.

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, agradeció al Gobierno de Paraguay el apoyo otorgado para su detención.

Hernández Requena es acusado de encabezar el grupo delictivo “La Barredora”, que habría sido una de las organizaciones que generó violencia en Tabasco.

“Por instrucciones de la Presidenta, @Claudiashein de Cero Tolerancia a la Corrupción, se llevó a cabo una operación conjunta encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia CNI, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico, en la que se realizó la detención de Hernán ‘N’, alias ‘Requena’ o ‘El Abuelo’, presunto líder de la organización criminal conocida como ‘La Barredora’, dedicada a delitos como narcomenudeo y extorsión, quien se encontraba prófugo en Paraguay”, indicó el Gabinete de Seguridad Federal en un comunicado conjunto.

En esta operación, explicó García Harfuch, fue fundamental la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia, así como el intercambio de información que hace posible la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia.

El funcionario agradeció la colaboración y el apoyo de las autoridades de la República de Paraguay.

“En colaboración con el Gobierno de la República de Paraguay, se obtuvo la ubicación de Hernán ‘N’ en dicho país y se implementaron las acciones necesarias para efectuar su detención y traslado a territorio nacional, donde ha quedado a disposición de las autoridades correspondientes”, detalló el Gabinete de Seguridad Federal.

“Cabe señalar que Hernán ‘N’ cuenta con una orden de aprehensión otorgada en febrero del presente año, por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, en el estado de Tabasco, asimismo, cuenta con una Notificación Roja emitida por Interpol México el 17 de julio de 2025”, finalizó en el comunicado.