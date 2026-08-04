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Operativo

Detienen a hombre con 217 kilos de cocaína en Tlalpan

En el doble fondo de la camioneta de carga hallaron 217 paquetes con cocaína, que fueron asegurados junto con el vehículo
Carlos Álvarez |
04/08/2026 08:43
04/08/2026 08:43

Un hombre de 38 años fue detenido cuando transportaba 217 kilos de cocaína ocultos en un doble fondo de una camioneta de carga que circulaba sobre la carretera México-Cuernavaca, en la Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.

Según un comunicado del Gabinete de Seguridad, la detención ocurrió durante un operativo de vigilancia e inspección instalado a la altura del kilómetro 5+400 de esa vía.

Los agentes detectaron que el conductor realizaba cambios constantes e intempestivos de carril, por lo que le marcaron el alto para efectuar una revisión y prevenir un posible accidente.

Durante la inspección, los elementos observaron alteraciones en la carrocería y en la parte trasera de la unidad, donde localizaron un compartimento oculto.

En el doble fondo hallaron 217 paquetes con cocaína, que fueron asegurados junto con el vehículo.

El conductor fue puesto a disposición del Ministerio Público federal, instancia que continuará con la integración de la carpeta de investigación y definirá su situación jurídica.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

El aseguramiento se suma a los operativos de inspección carretera desplegados en accesos a la capital del País, corredores utilizados para el traslado de estupefacientes hacia distintos puntos del territorio nacional.

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