Detienen a hombre vinculado con autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo y realizan cateos en Michoacán

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que una persona más fue detenida tras el operativo en el que fue localizado Jorge Armando “N”, “El Licenciado”, quien es identificado como uno de los autores intelectuales del asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

“Posteriormente, se logra la detención de un sujeto más, que ayudó a escapar a otro de los sicarios en un taxi. Hay dos detenidos y va a haber más. Ayer y durante el día de hoy se han hecho otras diligencias por parte de la Fiscalía de Michoacán”, comentó García Harfuch en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula.

El Secretario federal añadió que se realizó un cateo en el domicilio de “El Licenciado” en el que “se recabaron muchos indicios”. Autoridades federales y estatales informaron que Jorge Armando “N” fue detenido el 18 de noviembre en la colonia Centro, del municipio de Morelia.

“Hay varias personas que, ahorita como es una investigación en proceso, no estamos diciendo exactamente cuántas más participaron, pero ha habido otras detenciones de ellos, como el de ayer, que es un sujeto que, si bien no participa en el homicidio de manera directa ayuda al escape de este sujeto”, agregó.



Los implicados

El Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó en conferencia este martes que el 18 de noviembre fue detenido Jorge Armando “N”, “El Licenciado”, quien fue identificado como uno de los autores materiales del asesinato del Presidente Municipal de Uruapan.

Además, derivado de las líneas de investigación y del trabajo de campo, se determinó la participación de Fernando José “N” y Ramiro “N”, quien contaba con antecedentes delictivos por uso de armas de fuego y se le relaciona con un grupo criminal con presencia en Michoacán.

Ramiro “N” fue ubicado como instructor de algunos de los integrantes del grupo criminal, a quienes enseñó el uso de armas de fuego y “sometía a castigos físicos cuando no cumplían las instrucciones”.

Ambas personas fueron localizadas sin vida el 10 de noviembre sobre la carretera Uruapan–Paracho y un día después se localizaron sus equipos telefónicos. Las autoridades federales y estatales determinaron que “‘El Licenciado’ ocupaba el rol de mando al ser quien emitía las instrucciones para realizar la ejecución”.

Fernando José “N” y Ramiro “N” acompañaron a Víctor Manuel “N” (autor material) el día del ataque armado en el centro de Uruapan, que terminó con la vida del Alcalde Carlos Manzo, líder del llamado Movimiento del Sombrero en Michoacán.