Detienen a implicada en el caso Guardería ABC tras años prófuga

CIUDAD DE MÉXICO. _ La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en Nogales, Sonora, a Sandra “T”, implicada en los delitos de homicidio y lesiones culposas en relación con el incendio de la Guardería ABC ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora.

La detención fue realizada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, para que la mujer cumpla con la sentencia condenatoria dictada en su contra por la tragedia.

Sandra “T” fue ubicada y aprehendida en Nogales, Sonora, y posteriormente trasladada al Centro de Reinserción Social Femenil en Hermosillo, quedando a disposición del Juez de la causa.

La FGR detalló que la mujer se encontraba prófuga en territorio estadounidense. Su aprehensión se concretó tras diversas gestiones de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales de la dependencia, lo que permitió su deportación controlada en la Garita I, Puerta México, Dennis DeConcini, en Nogales.

La detención representa un avance en el proceso judicial relacionado con el trágico incendio de 2009 que cobró la vida de 49 menores y dejó a decenas con lesiones de por vida, aunque se produce con una considerable dilación respecto a los hechos.