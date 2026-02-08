$!Detienen a Juan Pablo Kuri, ex dirigente del Partido Verde en Puebla

El empresario y ex líder del Partido Verde Ecologista de México en Puebla, Juan Pablo Kuri Carballo, fue detenido en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el ex legislador fue detenido el viernes por la tarde por elementos de la Policía de Investigación en Huejotzingo.

Juan Pablo Kuri fue puesto a disposición de un juez de control en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, donde permanecerá mientras se desarrolla la audiencia inicial.

Autoridades no han dado a conocer cuáles son los delitos por los que se le acusa, sin embargo, de acuerdo con Radio Fórmula, la aprehensión podría estar relacionada con violencia familiar.