$!Detienen a Juan Pablo Kuri, ex dirigente del Partido Verde en Puebla

El empresario y ex líder del Partido Verde Ecologista de México en Puebla, Juan Pablo Kuri Carballo, fue detenido en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el ex legislador fue detenido el viernes por la tarde por elementos de la Policía de Investigación en Huejotzingo.
Juan Pablo Kuri fue puesto a disposición de un juez de control en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, donde permanecerá mientras se desarrolla la audiencia inicial.
Autoridades no han dado a conocer cuáles son los delitos por los que se le acusa, sin embargo, de acuerdo con Radio Fórmula, la aprehensión podría estar relacionada con violencia familiar.
En 2014, el ex funcionario fue elegido dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México y posteriormente se desempeñó como secretario de Comunicación Social del Comité Ejecutivo Nacional de dicho instituto político.
Asimismo, de 2014 al 2018 fue regidor del Ayuntamiento de Puebla gracias al principio de representación proporcional.
Y de 2018 al 2021 presidió la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso de Puebla.
Hasta el momento, el Partido Verde Ecologista de México no se ha pronunciado por la detención.
Las polémicas de Juan Pablo Kuri
En agosto de 2025, el matrimonio formado por la científica Carolina Mendoza y el ingeniero austriaco Armin Brandel denunció a los hermanos Juan Pablo y Emilio Kuri Carballo, propietarios del Centro Comercial Riona High Plaza, por el delito de despojo de su restaurante ubicado en la exclusiva zona de Lomas de Angelópolis, en el municipio de San Andrés Cholula.
Ambas personas acusaron a los Kuri Caballo de usar sus influencias políticas y poder económico para desalojarlos de dos locales el 7 de mayo de 2025, cuyos espacios fueron entregados en obra negra, por lo que el matrimonio tuvo que realizar una inversión para acondicionarlos como un restaurante de alta gama.
Armin Brandel, dueño del restaurante “Fenotti”, presentó tres denuncias ante la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Contraloría municipal de San Andrés Cholula, en las cuales señaló a Juan Pablo y Emilio Kuri Carballo de despojarlo ilegalmente de su patrimonio, así como ejercer amenazas en su contra y otros presuntos delitos.
En este sentido, el empresario señaló la existencia de una presunta red de colusión entre las autoridades de San Andrés Cholula, encabezadas por la Alcaldesa Guadalupe Cuautle Torresy y la familia Kuri para despojarlo de establecimiento en Lomas de Angelópolis.
