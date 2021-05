Detienen a Kamel Nacif en Líbano, confirma Lydia Cacho

Niegan amparo

El 12 de abril, Óscar Rodríguez Álvarez, magistrado del Segundo Tribunal Unitario Penal de Quintana Roo, con sede en Cancún, negó un amparo al empresario de origen libanés Kamel Nacif.

Ello contra la orden de aprehensión en su contra, girada por la magistrada María Elena Suárez Préstamo, titular del Primer Tribunal Unitario Vigésimo Séptimo Circuito Tribunal Federal, el 11 de abril del 2019, por la tortura de la que fue víctima la periodista Lydia Cacho Ribeiro.

“La orden de aprehensión es por su probable participación en hechos posiblemente constitutivos del delito de tortura en contra de una periodista. El magistrado federal negó el amparo al particular, ya que no se advierten, hasta esta etapa procesal, que se le hayan vulnerado sus derechos fundamentales”, informó el Consejo de la Judicatura Federal.

El 11 de abril del 2019, la magistrada Suárez Préstamo, titular del Primer Tribunal Unitario Vigésimo Séptimo Circuito Tribunal Federal, ordenó la aprehensión de Mario Plutarco Marín Torres, ex Gobernador de Puebla; del empresario de origen libanés Nacif Borge, y del ex jefe de la Policía Judicial de Puebla, Hugo Adolfo Karam Bernal; así como del ex subdirector de Mandamientos Judiciales de la misma institución, Juan Sánchez Moreno, y del agente de la Policía Estatal poblana, Alejandro Rocha Laureano, hasta ahora los únicos detenidos por la tortura de la que Cacho Ribeiro fue víctima.

La resolución revocó la decisión del juez Segundo de Distrito en Quintana Roo, quien en 2018 negó la orden de captura a la entonces Procuraduría General de la República. Sin embargo, en noviembre del 2019, el Tercer Tribunal Colegiado de Quintana Roo concedió a Marín Torres y a Nacif Borge, un amparo que dejó sin efecto la orden de aprehensión.

Asimismo, dicho Tribunal ordenó a Suárez Préstamo reponer el procedimiento, es decir, valorar nuevamente si debían girarse otra vez las capturas contra Marín Torres y Nacif Borge. En cumplimiento a ese fallo, en la primera semana del pasado mes de diciembre, la magistrada libró de nueva cuenta las órdenes de captura, por lo que el ex Gobernador y el empresario tenían calidad de prófugos de la justicia.

El 6 de mayo del 2019, Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, aseguró que desde el 16 de abril de ese mismo año, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una ficha roja para lograr la captura del ex mandatario poblano.

El titular de la FGR agregó que la ficha roja para la búsqueda en 194 países, también se emitió para las otras personas involucradas en el caso de la tortura a Cacho Ribeiro, entre ellos el empresario de origen libanés, Kamel Nacif Borge.

En diciembre de 2018, elementos de la Agencia de Investigación Criminal aprehendieron en Puebla al policía estatal en funciones, Alejandro Rocha Laureano, por su probable responsabilidad en el mencionado delito, ya que supuestamente participó en el cumplimiento de una orden de aprehensión en contra de Cacho Ribeiro, en 2005.

Las órdenes de aprehensión fueron liberadas el 11 de abril del 2019, a unos meses de que se cumplieran 14 años de la tortura que sufrió la periodista, quien utilizó su cuenta en la red social Twitter para señalar que en el caso ha habido corrupción y recordar el hostigamiento que sufrió, por lo que tuvo que dejar el País.

La periodista fue detenida en Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo, en 2005, por la probable comisión de los delitos de difamación y calumnias, cargos presentados por Nacif Borge, a causa de la publicación del libro “Los Demonios del Edén”, en el que Cacho Ribeiro documentó trata de personas, prostitución infantil y pederastia.

La periodista fue trasladada por tierra desde Cancún a Puebla. En su momento se dieron a conocer audios de las llamadas entre Kamel Nacif y Marín Torres, en las que el entonces Gobernador manifestó su apoyo al empresario para imponerle un “correctivo” a la periodista.

El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se conformó una Comisión Investigadora. Sin embargo, el Pleno de la Sala Superior se abstuvo de señalar al ex Gobernador como supuesto responsable de la violación a las garantías individuales de la periodista.

Ello, debido a que supuestamente no se demostró la existencia de una falta grave a los derechos de Cacho Ribeiro, en términos del artículo 97 constitucional, motivo por el cual, a decir de la SCJN, no era necesario un pronunciamiento sobre el caso, con lo que Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó el asunto.

El Pleno de la Primea Sala de la SCJN indicó que si bien la Comisión Investigadora puso al descubierto algunos actos indebidos y violación a las garantías individuales de la periodista, durante su traslado de Quintana Roo a Puebla, estas no fueron graves, sino “menores”, por lo que desechó la existencia de un “concierto de autoridades” para atentar contra Cacho Ribeiro.

Kamel Nacif es detenido en Líbano, pero lo dejaron libre

La organización no gubernamental Artículo 19 y Lydia Cacho Ribeiro denunciaron que el empresario de origen libanés Kamel Nacif Borge fue detenido en Líbano desde octubre del 2020, como parte de las acusaciones de tortura en contra de la periodista mexicana, sin embargo, ni ella ni su equipo de abogados fueron notificados.

Según la ONG internacional, que lleva el caso de tortura contra Cacho Ribeiro, la FGR les avisó el 16 de febrero que Nacif Borge fue detenido desde el 12 de octubre de 2020, presentado ante un juez y dejado en libertad bajo fianza.

“Lo anterior redujo la capacidad de coadyuvancia por parte de la víctima y sus representantes para participar de forma activa en el proceso, así como su derecho a estar plenamente informada de los avances del proceso”, reprochó la ONG internacional, que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información.

“Lydia Cacho y Article 19 encuentran preocupante que el proceso contra José Kamel Nacif en Líbano no cuente con las garantías mínimas que permitan igualdad entre las partes. La garantía de audiencia y el derecho a la defensa, son derechos mínimos que tendrían que ser respetados en cualquier proceso penal”, señalaron.

Artículo 19 también criticó la coordinación entre la FGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Ya que, según consta en el expediente ministerial, la FEADLE fue directamente informada sobre las gestiones realizadas a nivel diplomático hasta finales de enero de este año”, según explicó.

“No hay certidumbre sobre las siguientes etapas procesales ni las imputaciones que se realizan con base en la información enviada a Líbano por FGR por conducto de SRE”, agregó la ONG internacional, que detalló que debido a la pandemia, los procesos judiciales en el país de Medio Oriente se encuentran suspendidos.

UIF desbloquea 800 mdp de Kamel Nacif

El 22 de septiembre del 2020 se conoció que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, descongeló 800 millones de pesos en cuentas congeladas del empresario Kamel Nacif Borge, acusado de corrupción y trata de personas.

Durante la conferencia para presentar la Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, aseguró que las cuentas millonarias fueron liberadas gracias a una jurisprudencia propuesta por Eduardo Medina Mora Icaza, ex ministro de la SCJN.

Dicha jurisprudencia, según explicó Nieto Castillo, establece que el boqueo de cuentas por parte de la UIF solo es válido si se trata de una petición internacional o supranacional y no de una investigación local, aunque ya están tratando de revertir este criterio.

“Hemos planteado ante distintos tribunales colegiados de circuito que soliciten la facultad de atracción a la Suprema Corte, a efecto de que pueda volver a revisarse el criterio. Cabe señalar que Medina Mora en 2016 tenía un criterio completamente opuesto, en donde señalaba la constitucionalidad absoluta del precepto. Para 2018, que cambia el gobierno, cambia su criterio y tenemos el resultado que ustedes conocen”, indicó el titular de la UIF.

Nieto Castillo explicó que, pese a la existencia de una solicitud internacional contra Nacif Borge, esta especifica: “valore la posibilidad de bloquear cuentas”, por lo que no conceden la suspensión y en términos fácticos permiten la liberación de las cuentas, además de la posibilidad de que se mueva el recurso a otro país.

“Creo que hay que llamar la atención poderosamente en este hecho, porque esa interpretación de que la solicitud internacional diga expresamente que se bloqueen las cuentas, sería tanto como supeditar a la Unidad de Inteligencia Financiera, a una instancia internacional o a una instancia extranjera”, refirió el funcionario federal.