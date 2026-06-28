Detienen a ‘La Muñeca’, presunto integrante de célula ligada al asesinato de colaboradores de Clara Brugada

Autoridades federales detuvieron en Yautepec, Morelos, a Jovany Santa Cruz Molina, alias “La Muñeca”, señalado como presunto integrante de la célula criminal relacionada con el asesinato de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, colaboradores cercanos de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

La captura ocurrió el viernes 26 de junio durante un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales. De acuerdo con la información dada a conocer por las autoridades, el detenido es investigado por su presunta participación dentro de la estructura criminal vinculada con el ataque ocurrido el 20 de mayo de 2025 sobre Calzada de Tlalpan.

“La Muñeca”, de 32 años, fue ubicado en el municipio de Yautepec, donde fue arrestado sin que se reportaran enfrentamientos. Posteriormente fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales, que continuarán con las investigaciones para determinar el grado de participación que habría tenido en el doble homicidio.

La detención de “La Muñeca” ocurre después de que, en mayo pasado, las autoridades capitalinas informaran la captura de 18 presuntos integrantes de la célula criminal que habría planeado y ejecutado el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz.

Con este arresto, las investigaciones continúan para identificar a los autores intelectuales y esclarecer el móvil del crimen.