Detienen a ‘La Muñeca’, presunto integrante de célula ligada al asesinato de colaboradores de Clara Brugada

Autoridades federales detuvieron en Yautepec, Morelos, a Jovany Santa Cruz Molina, alias “La Muñeca”, señalado como presunto integrante de la célula criminal relacionada con el asesinato de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, colaboradores cercanos de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.
La captura ocurrió el viernes 26 de junio durante un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales. De acuerdo con la información dada a conocer por las autoridades, el detenido es investigado por su presunta participación dentro de la estructura criminal vinculada con el ataque ocurrido el 20 de mayo de 2025 sobre Calzada de Tlalpan.
“La Muñeca”, de 32 años, fue ubicado en el municipio de Yautepec, donde fue arrestado sin que se reportaran enfrentamientos. Posteriormente fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales, que continuarán con las investigaciones para determinar el grado de participación que habría tenido en el doble homicidio.
La detención de “La Muñeca” ocurre después de que, en mayo pasado, las autoridades capitalinas informaran la captura de 18 presuntos integrantes de la célula criminal que habría planeado y ejecutado el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz.
Con este arresto, las investigaciones continúan para identificar a los autores intelectuales y esclarecer el móvil del crimen.
Investigan célula criminal
La detención ocurre poco más de un año después del asesinato de Ximena Guzmán, secretaria particular de Clara Brugada, y de José Muñoz, uno de sus principales asesores, quienes fueron atacados a tiros cuando circulaban por Calzada de Tlalpan.
En mayo pasado, autoridades capitalinas informaron que la investigación había permitido identificar una estructura criminal integrada por al menos una veintena de personas que participaron en distintas fases del atentado, desde la vigilancia de las víctimas hasta el apoyo logístico, el financiamiento, el alquiler de inmuebles y el ocultamiento de vehículos utilizados para la huida.
En ese momento fueron presentados avances sobre una serie de cateos y detenciones, aunque las autoridades reconocieron que continuaban las investigaciones para identificar a todos los involucrados y esclarecer el móvil del crimen.
Como publicó previamente Animal Político, las autoridades sostienen que el atentado fue resultado de una operación planeada con varios días de anticipación y ejecutada por una célula con una elevada capacidad logística.
Las investigaciones establecieron que el grupo realizó labores de vigilancia sobre las rutinas de las víctimas, utilizó múltiples vehículos para facilitar la huida y desplegó una estrategia destinada a dificultar el rastreo de los responsables. Entre los indicios recopilados también se documentó el uso de inmuebles rentados, recargas telefónicas y operadores encargados de apoyar la logística del ataque.
Hasta ahora, sin embargo, las autoridades no han informado públicamente cuál habría sido el móvil del doble homicidio ni quién ordenó el asesinato de los dos colaboradores de la jefa de Gobierno.