$!Detienen a líder de célula del Cártel del Noreste y le aseguran siete tigres

El Gabinete de Seguridad reportó la detención en Nuevo León de José Antonio “N”, presunto líder de una célula vinculada al Cártel del Noroeste.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, mencionó en una publicación que la captura derivó de una investigación sobre un buque asegurado en Tamaulipas vinculado al tráfico de combustible.

En el operativo implementado por las corporaciones federales también fue detenida una mujer y se aseguraron siete tigres.