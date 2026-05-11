$!Detienen a líder de célula del Cártel del Noreste y le aseguran siete tigres

El Gabinete de Seguridad reportó la detención en Nuevo León de José Antonio “N”, presunto líder de una célula vinculada al Cártel del Noroeste.
El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, mencionó en una publicación que la captura derivó de una investigación sobre un buque asegurado en Tamaulipas vinculado al tráfico de combustible.
En el operativo implementado por las corporaciones federales también fue detenida una mujer y se aseguraron siete tigres.
“En Nuevo León, derivado de trabajos de investigación tras el aseguramiento de un buque en Tamaulipas, personal de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico ejecutaron cuatro órdenes de cateo”, señaló.
Como resultado, dijo, fue detenido José Antonio “N”, identificado como líder de una célula afín al “Cártel del Noroeste”, relacionada con operaciones con recursos de procedencia ilícita y contrabando de combustible, así como la mujer referida.
Explicó que las investigaciones continúan y hasta ahora se han asegurado 10 armas de fuego, dosis de droga, 11 vehículos, seis motocicletas, equipos de cómputo, dinero en efectivo y fueron resguardados siete tigres.