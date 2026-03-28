Detienen a líder de célula del CJNG investigado por secuestro y homicidio en oriente del Edomex

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación con fuerzas de seguridad federales, detuvieron el 27 de marzo de 2026 a Ramiro Ulises “N”, alias “Comandante Galindo”, identificado como líder de una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) que operaba en la zona oriente del Estado de México. La detención se realizó en el municipio de Malinalco, en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de secuestro exprés con fines de extorsión.

Según la investigación, los hechos que originaron la orden de aprehensión ocurrieron en 2025, cuando la víctima fue privada de su libertad por el ahora detenido y tres personas más, quienes le habrían exigido trasladar narcóticos a Tijuana, Baja California, bajo amenaza de atentar contra su vida y la de sus familiares.

Según información del Mando Unificado Zona Oriente, “Comandante Galindo” encabezaba una célula autodenominada “Operativa Delta”, perteneciente al CJNG, con zona de operación concentrada en los municipios de San Martín de las Pirámides, Teotihuacan, Temascalapa y Otumba, en el Estado de México.

La FGJEM señaló que el detenido es investigado también por su probable responsabilidad en delitos de alto impacto, entre ellos homicidio, privación ilegal de la libertad, trata de personas, lavado de dinero, robo de hidrocarburos y delitos contra la salud.

Con el propósito de evadir a las autoridades, “Comandante Galindo” trasladó su domicilio del oriente del Estado de México al municipio de Malinalco, desde donde presuntamente continuaba dirigiendo actividades ilícitas. Una vez que fue ubicado, fuerzas federales y estatales ejecutaron el operativo que culminó con su captura.

El detenido fue trasladado a un centro penitenciario para quedar a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica.