Detienen a maquinista del Tren Interoceánico que descarriló en Oaxaca; FGR indaga supuesto exceso de velocidad

Felipe de Jesús “N”, identificado como el maquinista del Tren Interoceánico que se descarriló el pasado 28 de diciembre en Oaxaca, que dejó 14 personas fallecidas y decenas de heridos, fue detenido.

De acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones, el hombre fue aprehendido en un domicilio ubicado en la colonia Pakalna, en el municipio de Palenque, Chiapas, el lunes 26 de enero, a las 9:20 de la mañana.

Felipe de Jesús “N” se encuentra en instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) de Tuxtla Gutiérrez, según el documento.

Exceso de velocidad causó accidente del Tren Interoceánico

Este martes, la FGR determinó que el descarrilamiento del Tren Interoceánico fue causado por un exceso de velocidad atribuible a la operación del ferrocarril y no a fallas mecánicas o de infraestructura.

“El tren viajaba a 65 kilómetros por hora de acuerdo con los registros de la caja negra”, indicó la fiscal Ernestina Godoy Ramos, precisando que la velocidad máxima permitida en la curva donde ocurrió el accidente era de 50 kilómetros por hora.

Esto significa que la unidad circulaba 15 kilómetros por encima del límite permitido cuando descarriló.

En conferencia de prensa, la fiscal también informó que la FGR ejercerá acción penal en contra del maquinista del tren por la probable comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, aunque señaló que las investigaciones continuarán para deslindar otras responsabilidades.

Para robustecer la conclusión sobre la supuesta negligencia operativa, la fiscal Ernestina Godoy aseguró que ni la vía ni el tren presentaban fallas que pusieran en riesgo la seguridad.

El accidente del Tren Interoceánico

El domingo 28 de diciembre de 2025 se registró el descarrilamiento de un tren de pasajeros en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en el que viajaban 250 personas.

La Secretaría de la Marina (Semar) —encargada de la operación del tren— informó que al menos 13 personas murieron y 98 resultaron lesionadas tras el descarrilamiento. Días más tarde, la Semar informó sobre la muerte de una mujer más a consecuencia del descarrilamiento del tren, con lo que la cifra de víctimas mortales ascendió a 14.

El caso adquirió relevancia luego que se recordara que el expresidente Andrés Manuel López Obrador dio a su hijo Gonzalo López Obrador un cargo honorífico para supervisar las obras de construcción del Tren Interoceánico.

También tomó relevancia el hecho de que el almirante Raymundo Pedro Morales, asignado como secretario de la Marina por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue el encargado de llevar a cabo el proyecto del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec durante la administración de AMLO.