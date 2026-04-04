$!Detienen a mexicano con más de 3 kilos de presunta cocaína en el AICM

CIUDAD DE MÉXICO._ Un mexicano que arribó al aeropuerto de la Ciudad de México, procedente de Bogotá, fue detenido al encontrársele en su equipaje dos bolsas de plástico con presunta cocaína, acumulando un peso aproximado de 730 gramos en una y 2.565 kilogramos en la otra.
A través de un comunicado, la Secretaría de Marina informó de este aseguramiento en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
El evento ocurrió en la Terminal 2, donde personal de Aduanas, con apoyo de elementos de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, realizó la revisión de una maleta que presentaba doble fondo.
El equipaje pertenecía a un pasajero de nacionalidad mexicana.
Las labores de inspección y vigilancia son permanentes en los recintos aeroportuarios del País, buscando combatir el tráfico de sustancias ilícitas y asegurar las terminales aéreas. Estas acciones se llevan a cabo en coordinación con autoridades federales.
La Secretaría de Marina informó que el aseguramiento se realizó como resultado de labores de inspección y vigilancia, en coordinación con autoridades aduaneras, en el Aeropuerto Internacional de la CDMX.
La inspección se llevó a cabo con el uso de equipo especializado, el cual arrojó resultados positivos a la presencia de probable cocaína.
Derivado de este hallazgo, se procedió al pesaje de dos bolsas de plástico. Estas contenían una sustancia con características similares a la cocaína, acumulando un peso aproximado de 730 gramos en una y 2.565 kilogramos en la otra.
Posteriormente, personal naval realizó las pruebas colorimétricas pertinentes. Dichas pruebas confirmaron los resultados positivos a probable cocaína.
El hombre fue inmediatamente puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. La autoridad ministerial se encargará de la integración de la carpeta de investigación correspondiente y de su registro en el Sistema Nacional de Detenciones.