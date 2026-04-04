$!Detienen a mexicano con más de 3 kilos de presunta cocaína en el AICM

CIUDAD DE MÉXICO._ Un mexicano que arribó al aeropuerto de la Ciudad de México, procedente de Bogotá, fue detenido al encontrársele en su equipaje dos bolsas de plástico con presunta cocaína, acumulando un peso aproximado de 730 gramos en una y 2.565 kilogramos en la otra.

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina informó de este aseguramiento en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El evento ocurrió en la Terminal 2, donde personal de Aduanas, con apoyo de elementos de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, realizó la revisión de una maleta que presentaba doble fondo.

El equipaje pertenecía a un pasajero de nacionalidad mexicana.