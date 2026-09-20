Detienen a mujer por el caso de menor que murió en academia militarizada de Cuauhtémoc

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó de la detención de Mariana “N”, presuntamente relacionado con el homicidio de Erick Torbellin, joven de 13 años, ocurrido en 2025 en un campamento en Morelos organizado por su escuela, la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, en Ciudad de México.

Se trata de la tercera detención relacionada con el caso: previamente, Angélica “N” y Juan Carlos “N”, identificados como instructora y director respectivamente de la Academia Militarizada, detenidos en el municipio de Nezahualcóyotl, el 10 de mayo de 2025.

En un comunicado, la Fiscalía del Edomex detalló que dicha orden judicial fue cumplimentada en la Ciudad de México como parte del trabajo interinstitucional de la Fiscalía Morelos con la Fiscalía General de Justicia y la Policía de Investigación (PDI) de la capital del país.

En las próximas horas, Mariana “N” comparecerá en audiencia inicial ante el juez que la requirió para determinar su situación legal.

La muerte del adolescente destapó una serie de abusos físicos y verbales contra alumnos de la institución, los cuales fueron denunciados por padres de familia y al menos 30 de ellos presentaron denuncias ante la Fiscalía de CDMX.

El 2 de mayo, la fiscal capitalina Bertha María Alcalde Luján aseguró que se habían presentado ocho denuncias por violencia familiar equiparada por las acusaciones de arrestos, vejaciones, abusos y otros castigos en la Academia Militarizada Ollin.

Anuncian cambios en escuelas militarizadas

Tras otros casos, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció un ultimátum de alcance nacional: para el inicio del ciclo escolar 2026-2027 ninguna institución del país podría ofrecer servicios educativos bajo las denominaciones “militarizada”, “militar” o “castrense”, y ordenó la revisión e inicio de procedimientos de suspensión o cierre para los planteles identificados.

El 10 de agosto de 2026, la SEP informó en un comunicado de prensa que las 26 escuelas detectadas bajo este modelo a nivel nacional se encontraban en un proceso obligatorio de transformación para adecuar sus programas hacia un modelo verdaderamente cívico, ciudadano y de valores humanistas.