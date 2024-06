La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco informó que Nancy del Carmen “N”, fue detenida en Quintana Roo, por su presunta implicación en el asesinato del menor Dante Emiliano ‘N’, de 12 años de edad, que fue baleado el 21 de mayo de 2024, al menos tres veces en el abdomen, afuera del domicilio particular de su abuela, ubicado en la colonia Centro, del municipio de Paraíso, Tabasco, lesiones por las cuales murió después en un hospital.

La institución de procuración de justicia tabasqueña detalló, en un comunicado, que la mujer supuestamente contactó a la víctima para intentar privarla de su libertad bajo engaños, por lo que fue detenida por el delito de secuestro agravado en grado de tentativa inacabada.

Según la versión de la Fiscalía tabasqueña, supuestamente la mujer pretendió secuestrar al menor, quien se opuso, al ser sometido a la fuerza para ser ingresado a un vehículo, por lo que presuntamente fue agredido a balazos y posteriormente murió.

La FGE tabasqueña indicó que, tras el homicidio del menor, Nancy del Carmen “N” habría dejado la entidad para refugiarse en el municipio de Benito Juárez (Cancún), hasta donde se le dio seguimiento para su detención, mediante la orden de aprehensión girada en su contra.

“[La implicada] fue asegurada este jueves con el apoyo de elementos de la Fiscalía [General del Estado] de Quintana Roo, cuando esta se encontraba en la Multiplaza Arco Norte de dicha ciudad, para más tarde ser entregada a esta FGE mediante el convenio de colaboración, en términos del debido proceso”, señaló la institución de procuración de justicia tabasqueña.

“A su llegada a Tabasco este viernes, se efectuó su certificación médica y posterior elaboración de su puesta a disposición ante el órgano jurisdiccional. En este momento se está a la espera de la hora de la audiencia inicial, en tanto se continúa el seguimiento a las indagatorias”, dijo la FGE tabasqueña.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo también emitió un comunicado en el que informó respecto a la detención y en el que también afirmó que el menor -del cual explicó que tenía 11 años de edad- recibió cinco impactos de arma de fuego, por tratar de impedir que personas armadas privaran de la libertad a su madre, otra de las versiones sobre el caso.

AMLO ACUSA A XÓCHITL DE “LUCRAR CON EL DOLOR” DEL NIÑO ASESINADO EN TABASCO

Sin mencionarla por su nombre, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó, el 24 de mayo 2024, a Xóchitl Gálvez de lucrar con el asesinato menor Dante Emiliano ‘N’, de 12 años de edad, que fue baleado, el día 21 del mismo mes y año, al menos tres veces en el abdomen, afuera del domicilio particular de su abuela, ubicado en la colonia Centro, del municipio de Paraíso, Tabasco, lesiones por las cuales murió después en un hospital.

“Cómo son capaces de traficar con el dolor humano. Hay gente completamente inmoral, sin escrúpulos. Estaba viendo una señora que no puedo mencionar, queriendo lucrar con el dolor, por el asesinato de un niño en mi estado”, indicó el político tabasqueño, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

El 22 de mayo de 2024, la política hidalguense escribió una mensaje en su cuenta de la red social X, con la frase “perdónanos Emiliano” y un letrero que citaba las palabras del menor, a quien en un video se escucha decir: “no me quiero morir”.

Ante ello, el titular del Poder Ejecutivo Federal dijo que el mensaje de la senadora con licencia, era muestra de “su inmoralidad, su deshonestidad, tienen que mostrar el cobre”. Más tarde, cuando un reportero le preguntó respecto al asesinato de menor de edad, criticó a los medios de comunicación que habían publicado información sobre el caso.

“O sea, ¿qué no pueden convencer de otra manera? ¿Tienen qué mostrar su inmoralidad, su deshonestidad? ¿Tienen que mostrar el cobre? [...] Es muy vergonzoso lo que hacen ustedes [los medios de comunicación], es completamente inmoral”, insistió el mandatario nacional.

López Obrador también amagó con mostrar el mensaje que se publicó en redes: “lo voy a mostrar, no le hace que, de todas maneras, voy a bajar mañana la conferencia, ¿no? ¿Por qué no pones lo que dijo la señora sobre el niño de Tabasco?”, pidió a Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República.

El 23 de mayo de 2024, durante un mitin en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, Gálvez Ruiz se pronunció respecto al asesinato del menor de edad, en donde consideró que el presidente de la República tenía responsabilidad sobre este suceso.

“La muerte de Emiliano en Tabasco es de las cosas más dolorosas que hemos vivido. Emiliano murió diciendo: ‘no me quiero morir, no me quiero morir’. ¿Y qué dice el presidente? Que lamenta la muerte de Emiliano. Pero dice que nosotros lo queremos afectar a él. No, señor presidente. Es su responsabilidad. Usted dejó crecer a la delincuencia”, manifestó la política hidalguense.

ASESINATO DE NIÑO DANTE EMILIANO, PARA PERJUDICARLO, CORRUPTOS MUY ENOJADOS, DICE AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó, el 23 de mayo 2024, que haya habido un intento de privación ilegal de la libertad del menor Dante Emiliano ‘N’, de 12 años de edad, que fue baleado, el día 21 del mismo mes y año, al menos tres veces en el abdomen, afuera del domicilio particular de su abuela, ubicado en la colonia Centro, del municipio de Paraíso, Tabasco, lesiones por las cuales murió en un hospital.

En un video difundido a través de las diversas redes sociales, se observa a Dante Emiliano ‘N’, luchando por su vida, mientras gritaba “¡no me quiero morir!”, “¡Ya quiero a mi madre!”, “¡Díganle a mi abuelita!”. Además, se pudo ver a un hombre agachado frente al menor de edad, colocando un paño en una de las heridas del menor de edad, tratando de detener la hemorragia.

Una de las primeras versiones difundidas por medios locales, fue que alrededor de las 18:00 horas del martes 21 de mayo de 2024, Dante Emiliano ‘N’ murió al impedir que su madre fuera secuestrada, sin embargo, los últimos reportes indicaron que los hombres armados intentaron privar ilegalmente de la libertad al menor.

Según los últimos reportes de la prensa local, Dante Emiliano ‘N’ caminaba por la calle 8 de octubre, entre 5 de mayo y el libramiento Dos Bocas, en el centro de Paraíso, Tabasco, cuando se le acercaron sujetos armados que iban a bordo de un automóvil, que supuestamente querían secuestrarlo.

Sin embargo, el menor de edad puso resistencia, se echó a correr y, ante ello, los hombres armados le dispararon en tres ocasiones. Minutos después arribó una ambulancia, que lo trasladó, acompañado de su madre -identificada como Claudia Nelly Hernández Estrada-, al Hospital Paraíso, donde murió.

Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional- el político tabasqueño indicó que fue “muy lamentable lo que sucedió en mi tierra, en Paraíso. Nada más que se están haciendo las investigaciones”.

“Muy lamentable lo que sucedió en mi tierra en Paraíso con este niño, nada más que se están haciendo las investigaciones. Ya se tienen avances para detener a los responsables, y lo que se manejó mucho ayer fue que lo habían asesinado, porque él quiso evitar que secuestraran a su mamá, lo cual no es cierto”, señaló.

“Y lo que se manejó mucho ayer fue de que lo habían asesinado, porque él quiso evitar que secuestraran a su mamá y eso no es cierto. Su abuelita habló, pero no tiene que ver con el supuesto secuestro de la madre. Básicamente [el ataque] fue a él”, detalló.

“Salió de la casa [de su abuela], con tres personas que estaban en un carro, creo que quisieron llevárselo a él y salió uno de ellos, de los del carro, y le dispararon, pero no es lo del secuestro, porque ayer se habló mucho de eso, sin ninguna prueba, de todas manera vamos a seguir con los responsables. Se habla de 12 años, es muy doloroso este caso”, insistió.

“Vamos a seguir con las investigaciones y se va a castigar a los responsables [...] Es algo que se presentó, lamentablemente [...] Aunque se enojen, como estamos en temporada electoral y todo lo que sea para perjudicarme a mí, más que es mi estado, pues los corruptos están muy enojados, magnifican mucho todo lo relacionado con violencia”, acusó.

“Antes callaban como momias y ahora gritan como pregoneros. Entonces, hay que entender eso también. ¿Qué se puede esperar de esta gente que tienen como dios al dinero? Los vuelve locos el dinero, los obnubila el dinero”, comentó López Obrador.

El 22 de mayo de 2024, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco informó que, tras los “lamentables” hechos ocurridos en el municipio de Paraíso, donde un “adolescente perdió la vida”, por las heridas causadas por proyectil de arma de fuego, “se realiza un trabajo minucioso, el cual por el rigor de las investigaciones requiere sigilo”.

“No obstante, se puede precisar que existe un equipo multidisciplinario atendiendo las distintas diligencias con el fin de esclarecer los hechos lo antes posible y dar con el o los presuntos responsables”, agregó la institución de procuración de justicia, en un comunicado.

“Al momento se cuenta con información recabada a través de videograbaciones y testimonios con los que se puede avanzar en las investigaciones. Además, se han obtenido otros indicios importantes que, de igual manera, están bajo análisis para integrarlos a la carpeta de investigación iniciada por el delito de homicidio”, explicó la FGE.

“Dado los avances alcanzados, se puede descartar la versión difundida sobre un posible intento de secuestro a la madre de la víctima, y que ese hubiera sido el motivo por el que se registró la agresión. La FGE continuará realizando el trabajo que le corresponde con profesionalismo y cuidando todas las etapas del proceso con el fin de obtener resultados lo antes posible”, agregó la Fiscalía tabasqueña.