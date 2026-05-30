$!Detienen a ocho personas ligadas a red de evasión fiscal ‘El Caballito’; aseguran 11 inmuebles en México

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la detención de ocho personas ligadas a una presunta organización criminal llamada “El Caballito”, que se dedicaba al lavado de dinero y a la emisión de facturas falsas para facilitar esquemas de evasión fiscal en diversas entidades del país.

En un mensaje, el vocero de la FGR, Ulises Lara López, aseguró que las dichas investigaciones permitieron identificar la estructura que operaba mediante despachos especializados en diseñar y comercializar mecanismos de evasión fiscal.

“Nuestras investigaciones permitieron conocer que el esquema de ‘El Caballito’ es operado por personas físicas que diseñan y comercializan mecanismos de evasión fiscal a través de sus propios despachos, ofreciendo a empresas reales la emisión de facturas por operaciones falsas”, señaló.

De acuerdo con la fiscalía, la organización constituía empresas fachada que generaban comprobantes fiscales apócrifos para simular operaciones comerciales inexistentes, reduciendo artificialmente las obligaciones tributarias de las compañías beneficiadas.