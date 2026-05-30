$!Detienen a ocho personas ligadas a red de evasión fiscal ‘El Caballito’; aseguran 11 inmuebles en México

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la detención de ocho personas ligadas a una presunta organización criminal llamada “El Caballito”, que se dedicaba al lavado de dinero y a la emisión de facturas falsas para facilitar esquemas de evasión fiscal en diversas entidades del país.
En un mensaje, el vocero de la FGR, Ulises Lara López, aseguró que las dichas investigaciones permitieron identificar la estructura que operaba mediante despachos especializados en diseñar y comercializar mecanismos de evasión fiscal.
“Nuestras investigaciones permitieron conocer que el esquema de ‘El Caballito’ es operado por personas físicas que diseñan y comercializan mecanismos de evasión fiscal a través de sus propios despachos, ofreciendo a empresas reales la emisión de facturas por operaciones falsas”, señaló.
De acuerdo con la fiscalía, la organización constituía empresas fachada que generaban comprobantes fiscales apócrifos para simular operaciones comerciales inexistentes, reduciendo artificialmente las obligaciones tributarias de las compañías beneficiadas.
Inmuebles cateados en la República Mexicana
Lara López detalló que, como parte del operativo, fueron cateados 30 inmuebles ubicados en Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila, con la participación de más de 400 elementos de distintas corporaciones.
“Durante dichas diligencias, ha sido posible cumplimentar hasta este momento órdenes de aprehensión en contra de Maikol ‘N’, Salvador ‘N’, Laura Belén ‘N’, Luis ‘N’, Manuel ‘N’, Elda ‘N’, Montserrat ‘N’ y Lilia ‘N’, quienes probablemente pertenecen a la organización delictiva de ‘El Caballito’, dedicada a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y a la emisión de comprobantes fiscales falsos, la cual tiene como posibles líderes a Maikol “N” y a Salvador ‘N’”, detalló.
Durante los operativos, las autoridades aseguraron 11 domicilios, 14 vehículos y dos motocicletas, además de diversas cantidades de dinero en efectivo en pesos mexicanos y monedas extranjeras, entre ellas yenes, libras esterlinas, euros, soles peruanos y coronas danesas.
Las investigaciones también permitieron detectar que la red presuntamente operaba 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachadas, con domicilios fiscales principalmente en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.
“Lo que evidenció un esquema estructurado y de alcance interestatal”, indicó Lara López.
La FGR destacó que el operativo fue resultado de la coordinación entre la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La institución aseguró que continuará las investigaciones para identificar a más posibles implicados y combatir las operaciones que afecten la hacienda pública y el sistema financiero nacional.
“La Fiscalía General de la República continuará investigando este y todos los casos donde los recursos del pueblo de México estén en riesgo”, concluyó el funcionario.