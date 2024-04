El Presidente de México anunció la detención del policía de Guerrero David ‘N’, quien el 7 de marzo supuestamente asesinó a Yanqui Kothan Gómez Peralta, estudiante de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

“Quiero informar que hoy en la madrugada se detuvo al policía que asesinó al joven de Ayotzinapa. Ya están todos los que participaron presos. Estaba en un rancho guardado, protegido, cerca de Acapulco, se está haciendo la investigación”, afirmó.

“De los que participaron se detuvo a dos y este policía se fugó, pero se dio la instrucción de que se le encontrara, se le buscara e intervinieron las Fuerzas Armadas y la Policía de Guerrero, fue una operación conjunta, hasta que se le detuvo hoy por la madrugada”, mencionó.

En una diapositiva proyectada por López Obrador, se indicó que elementos del Ejército, en conjunto con integrantes de la Fiscalía General de la República (FGR) cumplieron con la orden de aprehensión en contra del policía estatal y en el lugar de la detención se encontraron un revólver y dos escopetas.

“Esta madrugada elementos del Ejército mexicano en coordinación con la Fiscalía General de la República cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de David ‘N’, por el delito de homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa contra el estudiante Yanqui Kothan Gómez Peralta”, comentó el Presidente.

Por otra parte, el político tabasqueño dijo que en la zona de Chilpancingo y municipios cercanos, operaban distintos grupos, que, según él, contaban con objetivos distintos a los de su Administración, incluyendo la delincuencia organizada, por lo cual hizo un llamado a la población, a no dejarse manipular.

“Hay muchos intereses que están actuando en esa región y no todos tienen el propósito de que haya justicia o no todos buscan que se actúe con justicia, que no haya represión. Hay otros intereses, ahí participan grupos de la llamada sociedad civil, ahí participan grupos de autodefensas, ahí tiene injerencia organizaciones políticas, ahí participan muchos políticos corruptos que han estado cerca de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero y ahí participan grupos de la delincuencia organizada”, afirmó.

