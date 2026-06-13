Detienen a presunto agresor de Alcalde de Miahuatlán tras atentado en Oaxaca

La Fiscalía de Oaxaca informó que, a menos de 24 horas del ataque armado contra el Alcalde de Miahuatlán de Porfirio Díaz, César Figueroa, en el que también resultó herido uno de sus colaboradores, fue detenida una persona señalada como probable autora material de los hechos, mientras continúan las investigaciones para capturar a un segundo implicado e identificar a quien o quienes habrían ordenado el atentado. De acuerdo con un comunicado difundido este sábado por la institución, la captura se logró como resultado de una respuesta operativa desplegada tras los hechos ocurridos el jueves 11 de junio, cuando el Alcalde y una persona integrante de su equipo de trabajo resultaron lesionados por disparos de arma de fuego.

El Presidente Municipal fue atacado a tiros la mañana del 11 de junio. ( )

La Fiscalía indicó que el operativo se realizó en coordinación con corporaciones que integran el Gabinete de Seguridad y permitió también asegurar la motocicleta que, según las investigaciones, fue utilizada por los agresores para cometer el ataque y posteriormente huir del lugar. Según el comunicado oficial, la detención del presunto responsable se sustentó, entre otros actos de investigación, en el señalamiento directo de testigos presenciales de los hechos ocurridos en calles de Miahuatlán de Porfirio Díaz.

Víctimas fuera de peligro La Fiscalía estatal precisó que tanto el Presidente Municipal como el trabajador del Ayuntamiento lesionado sufrieron heridas que no ponen en riesgo su vida. Señaló además que las investigaciones continúan para localizar y detener a un segundo participante en la agresión. Asimismo, informó que mantiene líneas de investigación orientadas a identificar a quienes pudieran estar detrás de los hechos como posibles autores intelectuales. El ataque contra César Figueroa ocurrió la mañana del jueves 11 de junio sobre la avenida Hidalgo, en el Barrio de Arriba de Miahuatlán de Porfirio Díaz, cuando sujetos armados dispararon contra el Alcalde y una persona integrante de su equipo de trabajo.

César Figueroa resultó herido en un brazo. ( )