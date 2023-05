Recientemente, el 18 de mayo, la jueza de enjuiciamiento Gabriela Ordorica Ávila, del juzgado de Procesos Orales en Poza Rica, Veracruz, dictó 30 años de prisión contra Alfredo Pérez Jiménez, Othoniel Hernández Cano y Carlos Pérez, por el asesinato de la periodista María Elena Ferral Hernández, en Papantla en marzo de 2020.

De acuerdo con la Fiscalía de Veracruz, Othoniel Hernández conducía la motocicleta en la que viajaba el hombre que disparó a Ferral, mientras que Alfredo y Carlos Pérez vigilaban los movimientos de la periodista.

Por el homicidio todavía hay otras seis personas detenidas y dos prófugas.

Los detenidos son: Luis “N”, Alfredo “N”, Nicasio “N”, Antonio “N”, Efraín “N” (ex regidor séptimo de Papantla) y José “N” (ex reportero). Los prófugos son Jaime “N”, ‘el Ingeniero’ y Basilio Picazo Pérez, ex diputado de Papantla y ex alcalde de Coyutla.