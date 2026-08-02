Detienen a presunto coautor material del feminicidio de Valeria Márquez

Como parte de las diligencias para esclarecer este caso, elementos de la fiscalía ejecutaron un cateo en un domicilio ubicado en la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan. Durante la inspección, realizada entre la noche de la captura y la madrugada de este domingo, autoridades aseguraron dos armas de fuego (calibre .40mm y .9mm), teléfonos celulares e identificaciones.

Las autoridades señalaron que el detenido tuvo una posible participación previa, durante y posterior al ataque en contra de la creadora de contenido. De acuerdo con los avances de la investigación, tras cometer el feminicidio, los presuntos responsables utilizaron una motocicleta y un vehículo color blanco para efectuar su escape.

En un comunicado, la dependencia informó que la captura se llevó a cabo el sábado 1 agosto mediante un operativo desplegado por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, en coordinación con elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

La Fiscalía del Estado de Jalisco detuvo a Iván Martín “N”, identificado como presunto coautor material del feminicidio de la influencer y modelo, Valeria Márquez , ocurrido el 13 de mayo de 2025 en Zapopan.

El caso de Valeria Márquez

La modelo e influencer fue asesinada hace poco más de un año —el 13 de mayo del año pasado— mientras realizaba una transmisión en vivo a través de la plataforma TikTok.

El ataque ocurrió cerca de las 18:30 horas dentro del establecimiento Blossom The Beauty Lounge, un negocio de su propiedad ubicado en la avenida Servidor Público, en la colonia Real del Carmen del municipio de Zapopan.

De acuerdo con los primeros reportes que se dieron a conocer en ese momento, un hombre ingresó al local y abrió fuego directamente contra ella. Posteriormente, policías municipales y paramédicos que atendieron la alerta por detonaciones confirmaron el deceso de la joven en la escena.

La caída del “R1” y su relación con el caso de la influencer

Apenas el pasado jueves, Ramón Ángel “N”, alias “R1”, fue detenido por autoridades federales y estatales. El hombre, identificado como el principal líder de “Los Rs”, una célula delictiva vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue señalado como presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Urupan, Carlos Manzo.

No obstante, un día después, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló que el “R1” estaría vinculado con el feminicidio de la creadora de contenido.

De acuerdo con Harfuch, el hijo del “R1”, Ricardo Ruiz Velasco, conocido como “El Doble R” o “RR”, le habría pedido cometer el feminicidio de Valeria Márquez.

“El hijo del R1 tenía una relación sentimental con Valeria. Ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica, esto ya se va a probar, que el hijo le pide a su papá, al “R1”, que cometan el feminicidio”, afirmó el titular de la SSPC durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Es una investigación distinta a la del alcalde Manzo, pero con esta detención también tenemos indicios para encontrar a la otra persona que tuvo que ver con el homicidio, que es el hijo de este sujeto”, indicó el secretario tras ser cuestionado sobre si la investigación del asesinato del alcalde y el feminicidio de la joven se integran a una misma carpeta o se siguen de forma separada.

En tanto, detalló que Ricardo Ruiz Velasco se encuentra prófugo, por lo que es buscado por autoridades mexicanas.