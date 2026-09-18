Detienen a presunto feminicida de estudiante de medicina en Zapopan

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó sobre la detención de Eduardo Issac “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio de Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de medicina de 22 años cuyo cuerpo fue localizado en un sembradío de Zapopan, Jalisco, en las inmediaciones del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara.

La captura estuvo a cargo de agentes de Investigación de la Comandancia de Feminicidios, adscrita a la Unidad de Investigación de Violencia contra las Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes de la FEJ.

“Desplegando todas las capacidades institucionales, se llevaron a cabo acciones operativas, de gabinete e inteligencia, que permitieron ubicar y detener a Eduardo Issac ‘N’”, señaló la dependencia estatal, que no precisó si el detenido conocía a la víctima.

Pérez Jiménez era originaria de Irapuato, Guanajuato, cursaba el sexto semestre de la carrera de Medicina en la Universidad Cuauhtémoc y realizaba su internado. La joven se había trasladado a Jalisco para concluir sus estudios.

Sus familiares la reportaron como desaparecida el 14 de septiembre de 2026, fecha en que fue vista por última vez en la colonia Prados Vallarta, en Zapopan.

Según los reportes del caso, la estudiante abordó un vehículo de un servicio de transporte por plataforma digital, tras lo cual se perdió contacto con ella.

El 16 de septiembre, durante un operativo de búsqueda, las autoridades localizaron un cuerpo en un sembradío ubicado en las inmediaciones de Camino a Nextipac y avenida CUCBA, en la zona de Las Agujas.

La vicefiscal Especializada en Personas Desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, confirmó que los restos correspondían a Pérez Jiménez.

En el sitio también se localizó una motocicleta con indicios de haber sido incendiada.

Al lugar acudieron elementos del Grupo de Búsqueda de Personas de la Comisaría de Seguridad de Zapopan, luego de que el Ministerio Público de Personas Desaparecidas solicitara apoyo para continuar con las labores de localización.

Tras el hallazgo, estudiantes del CUCBA se manifestaron y cerraron la avenida para exigir justicia y mayor seguridad en los alrededores del plantel.

Los alumnos señalaron que en la zona de Nextipac residen numerosos estudiantes foráneos debido al menor costo de las rentas.

La Fiscalía de Jalisco mantendrá abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del feminicidio y determinar la responsabilidad de Eduardo Issac “N” conforme avance el proceso judicial.

La dependencia indicó que proporcionará mayor información a medida que se desarrollen las etapas de la indagatoria.