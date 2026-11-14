Detienen a ‘Raptor’, presunto jefe operativo regional de grupo criminal en Colima y Jalisco

La Secretaría de Marina (Semar) informó que detuvo a Giancarlo “N”, alias “Raptor” o “Lucifer”, quien es identificado como presunto jefe operativo regional de un grupo criminal y generador de violencia en los estados de Colima y Jalisco.

En un escueto comunicado, la dependencia indicó que dicha detención fue en Guadalajara, Jalisco.

“Cuenta con una orden de aprehensión por homicidio calificado en grado de tentativa. Su detención contribuye a debilitar la estructura de mando y las capacidades operativas del grupo delictivo”.

La dependencia comentó que para lograr la detención “fue imprescindible” el apoyo de la inteligencia, lo que permitió ejecutar una operación de precisión sin efectuar un solo disparo.

Agresiones contra militares

El pasado 12 de noviembre, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que dos personas perdieron la vida tras repeler una agresión armada en Ocotlán, Jalisco.

En un comunicado, la dependencia federal indicó que, al atender un reporte sobre un vehículo robado, fueron agredidos por civiles armados.

“En el enfrentamiento, dos agresores perdieron la vida y uno más de nacionalidad hondureña fue detenido, asegurándose un vehículo con blindaje artesanal, 1 fusil Barrett Cal. 50”, 1 ametralladora Cal. 5.56 mm, 2 granadas Cal. 40 mm y otras 2 armas largas”, detalló.

Precisó que una civil y un elemento del Ejército Mexicano resultaron heridos por disparos de los delincuentes, por lo que ambos se encuentran estables y fuera de peligro, pues recibieron atención médica correspondiente.