$!Detienen a secretaria particular de viuda de Carlos Manzo, por estar implicada en asesinato

Horas antes de su presunta detención, Méndez Rodríguez acompañó a la Alcaldesa Quiroz García en una reunión oficial con Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo federal, en Uruapan.

La detenida se desempeñaba como jefa de la Oficina de la Presidencia Municipal de Uruapan y ocupaba el cargo de secretaria particular tanto del asesinado Presidente Municipal Manzo Rodríguez como posteriormente de su viuda, Quiroz García, quien asumió la titularidad del Ayuntamiento el 5 de noviembre de 2025.

Según el Registro Nacional de Detención, Méndez Rodríguez fue aprehendida en la colonia Centro del municipio de Uruapan.

Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular de la Alcaldesa de Uruapan, Grecia Itzel Quiroz García, fue detenida este 10 de enero por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, por su presunta implicación en el asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

La detención se realizó en el marco de las investigaciones derivadas del homicidio del ex Alcalde, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas en la Plaza Morelos de Uruapan.

Manzo Rodríguez fue asesinado a balazos mientras participaba en las celebraciones del Día de Muertos.

El entonces Presidente Municipal, quien había asumido el cargo en septiembre de 2024 como candidato independiente, recibió ocho disparos en el abdomen y el brazo por parte de un agresor identificado como Víctor Manuel “N”, quien perdió la vida en el lugar de los hechos.

El Secretario de Seguridad Omar García Harfuch, informó el 8 de enero que se desarticuló una célula criminal vinculada al homicidio de Manzo Rodríguez, como resultado de un plan especial implementado en Michoacán.

Detalló que el operativo incluyó trabajos de inteligencia, análisis técnico, labores de campo y la ejecución de mandamientos judiciales, en coordinación con autoridades federales y estatales.

Las investigaciones permitieron identificar un grupo de mensajería en una aplicación donde los integrantes de la célula delictiva se mantenían informados sobre las actividades del presidente municipal, su movilidad y la planeación del ataque. Según García Harfuch, Jorge Armando “N”, “El Licenciado”, identificado como líder del grupo y autor intelectual del homicidio, fue detenido el 18 de noviembre en la colonia Centro de Morelia.

El 23 de noviembre de 2025, en Uruapan, fue detenido Jaziel Antonio “N”, “El Pelón”, por los delitos de cohecho y contra la salud.

El detenido fue identificado como reclutador de personas en centros para las adicciones con el fin de incorporarlas como sicarios y distribuidores de droga.

Entre los reclutados se encontraban Víctor Manuel “N” y Fernando Josué “N”, quienes participaron en el homicidio de Manzo Rodríguez.

Ricardo “N”, quien se desempeñaba como taxista y transportó a integrantes del grupo delictivo después de la agresión, fue aprehendido posteriormente.

El 9 de diciembre de 2025 fue detenido en Uruapan Gerardo “N”, quien era colaborador y mantenía comunicación con los otros sujetos.

El 24 de diciembre de 2025 se realizó un despliegue coordinado entre la SSPC, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y autoridades estatales.

Como resultado de ese operativo fue detenido Alejandro Baruc “N”, “K” o “Z”, identificado como líder de una célula criminal generadora de violencia con operación en Parácuaro, Michoacán, relacionada con homicidios, extorsión y venta de drogas.

Manzo Rodríguez había criticado duramente las políticas de seguridad del Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y había acusado a la Policía Estatal de no actuar para detener a los distintos grupos criminales que operan en la entidad.

El Alcalde contaba con protección asignada desde diciembre de 2024, con un reforzamiento adicional en mayo de 2025.

Tras el asesinato de Manzo Rodríguez, el Congreso de Michoacán aprobó con 38 votos a favor y cero en contra la designación de Quiroz García como Alcaldesa sustituta de Uruapan para el periodo 2024-2027.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió con Quiroz García y se comprometió a apoyar a Uruapan en el marco del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” que presentó para reforzar la seguridad en la entidad.