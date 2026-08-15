Detienen a Secretario de Seguridad de Atlixco, Puebla por abuso de autoridad y cohecho

Antonio “N”, Secretario de Seguridad en el municipio de Atlixco, en Puebla, fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito de abuso de autoridad, así como de incumplimiento de deberes legales y cohecho.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Puebla detalló que agentes investigadores adscritos cumplieron con una orden de aprehensión contra el imputado, derivado de un mandamiento judicial librado por un juez de control con sede en Atlixco.

“La Fiscalía expuso datos de prueba y solicitó la vinculación a proceso; en tanto, el imputado pidió que su situación jurídica se resolviera dentro del término constitucional de 144 horas, por lo que la continuación de audiencia fue fijada para el 19 de agosto de 2026”, destacó la Fiscalía.

En tanto, se impuso a Antonio “N” la medida cautelar de prisión preventiva justificada por todo el tiempo que dure el procedimiento.

“La Fiscalía General del Estado de Puebla mantiene el seguimiento del caso para fortalecer la investigación y procurar justicia conforme a derecho”, comentó.



Abuso de autoridad en alcalde de Metepec

El pasado 9 de julio, un juez de control del Estado de México vinculó a proceso al presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, por el presunto delito de abuso de autoridad, al considerar que existen elementos suficientes para que continúe el proceso penal en su contra por los hechos ocurridos el pasado 4 de junio en el Club Deportivo La Asunción.

La autoridad judicial determinó que el caso avance a la etapa de investigación complementaria, para la cual fijó un plazo de dos meses, que concluirá el próximo 3 de septiembre. En ese periodo, las partes deberán reunir las pruebas que serán presentadas durante el juicio.