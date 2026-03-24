Detienen a Secretario de Seguridad de Matehuala vinculado al secuestro de siete electricistas

Jorge Peña, Secretario de Seguridad Pública del Municipio de Matehuala, en San Luis Potosí, fue detenido en posesión de más de 50 dosis de mariguana y tres de metanfetamina cristalizada transportadas en un vehículo oficial, en el marco de una investigación que autoridades y medios de comunicación vinculan con el secuestro de siete electricistas localizado el día anterior.

Según reportes de medios locales y nacionales, el funcionario municipal habría exigido una suma de dinero a un contratista luego de que sus trabajadores fueran privados de la libertad.

Al negarse el contratista a realizar el pago, presuntamente se habría ordenado la desaparición de los empleados como medida de presión.

Las autoridades de San Luis Potosí no habían emitido una comunicación oficial sobre la detención.

Y versiones periodísticas señalan en un caso que no está relacionado con la desaparición de los electricistas mientras otros señalan de estar vinculado a ese caso.

Los siete electricistas —originarios del municipio de Cárdenas— salieron el 16 de marzo para realizar labores en distintos puntos del altiplano potosino.

El reporte de desaparición fue presentado el 21 de marzo por sus familias, quienes perdieron contacto con ellos al finalizar la jornada laboral en Matehuala.

De acuerdo con relatos de los propios trabajadores difundidos por Milenio, una camioneta los interceptó y los llevó a una casa de seguridad donde fueron vendados y amarrados.

“Nos dijeron que para reclutarnos. Me imagino que para trabajar para ellos en obras de electricidad”, narró uno de los afectados.

Tras el reporte de desaparición, las autoridades estatales y federales desplegaron un operativo de búsqueda con más de 620 elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Civil Estatal y corporaciones policiales, apoyados por aeronaves.

Los electricistas, con edades de entre 20 y 30 años, fueron identificados como Ángel Daniel Pérez López, Miguel Ángel Pérez Olivo, Jaciel Zapata García, Omar Godoy Galván, Said Hernán Olvera, Celso López González y Macario Torres Castillo.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, confirmó su localización con vida el 23 de marzo en el mismo municipio de Matehuala, y advirtió que habría responsables en las siguientes horas.

La empresa que contrató a los trabajadores fue identificada como Galmar, dedicada a la construcción y servicios eléctricos.

El Secretario de Seguridad Jorge Peña llevaba nueve meses al frente de la dependencia municipal y el cargo representaba su segundo nombramiento como titular de la seguridad pública de Matehuala.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí abrió una carpeta de investigación por la no localización de los electricistas el 23 de marzo, y los trabajadores se encontraban en las instalaciones de ese organismo al momento de ser rescatados para iniciar los procedimientos correspondientes.

El Gobernador Gallardo Cardona anunció una Mesa de Seguridad en Matehuala con el objetivo de fortalecer las actividades de protección en la zona.