Detienen a secretario de Tránsito de Iguala, Guerrero, por presunto delito de delincuencia organizada; es ligado al caso Ayotzinapa

En Guerrero, fuerzas federales detuvieron a Mauro Antonio Mosso Benítez, secretario de Tránsito del municipio de Iguala, por el delito de delincuencia organizada y ligado al caso de Ayotzinapa.

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad precisó que, durante su detención, le aseguraron un arma corta, un arma larga, cartuchos, un cargador, narcóticos y teléfonos celulares.

“Se le señala de haber utilizado un equipo telefónico perteneciente a uno de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el 27 de septiembre de 2014”, destacó el Gabinete.

Aclaró que las investigaciones continúan para garantizar que no haya impunidad.

Desgaste emocional para padres de los 43 de Ayotzinapa

En diciembre, padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa visitaron la Basílica de Guadalupe “para recuperar fuerzas, energía y fe” para seguir con su lucha.

En entrevista con el vocero de las familias, Melitón Ortega, indicó que los padres han sufrido un desgaste físico y emocional.

“Este año 2025, hay un desgaste físico y emocional de los padres, entonces hoy año con año hemos hecho de venir a la Basílica, pues un poco, pues como recuperar toda la fuerza, la energía, la fe, sobre todo fortalecer la fe de que esta lucha que vale la pena porque a través de este movimiento hemos logrado muchas cosas”, comentó.

“Por eso hoy nos toca venir a nutrirse de energía y por volver a mantener esa fuerza para el próximo año”, añadió.

El pasado 4 de diciembre, falleció Genoveva Sánchez Peralta, madre de Israel Caballero Sánchez, uno de los 43 normalistas del caso Ayotzinapa, desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez informó sobre el fallecimiento de Genovena y señaló que murió sin saber sobre el paradero de su hijo.

“Doña Genoveva falleció sin conocer el paradero de su hijo. Nuestro abrazo sentido para sus hijas, su familia y para todas las familias de los 43 normalistas”, expresó el organismo mediante redes sociales.