Detienen a seis escoltas por asesinato de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan

La Fiscalía General del Estado de Michoacán detuvo este viernes 21 de noviembre a seis escoltas de Carlos Manzo Rodríguez, Alcalde de Uruapan asesinado el pasado 1 de noviembre durante el Festival de las Velas, en el marco de las celebraciones del Día de Muertos.

El operativo fue encabezado por la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía estatal, y se realizó antes del mediodía en el interior de la Casa de la Cultura, lugar donde el Alcalde despachaba.

Los detenidos forman parte de la Policía Municipal de Uruapan y están acusados del delito de homicidio calificado por comisión por omisión.

Las autoridades mantienen hermetismo sobre las identidades de los escoltas detenidos y los cargos específicos que enfrentan.

Según reportes, los seis elementos fueron trasladados a la ciudad de Morelia para continuar con el proceso judicial.

El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, había adelantado que se investigaba la actuación del equipo de seguridad del Alcalde, compuesto por ocho guardias municipales y 14 elementos de la Guardia Nacional.

La investigación se centra en el abatimiento de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, presunto responsable del ataque, quien fue detenido con vida y posteriormente abatido tras un supuesto forcejeo.

El Mandatario estatal cuestionó las circunstancias del abatimiento del agresor, un menor de 17 años.

“Al homicida lo detienen y momentos después hay un forcejeo y hay un solo disparo que abate al homicida”.

Las autoridades investigan si los escoltas hicieron uso excesivo de la fuerza contra el atacante cuando ya estaba neutralizado.

El Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, había informado previamente que los guardias de seguridad fueron citados a declarar en dos ocasiones.

Según las investigaciones, Carlos Manzo no eligió personalmente a su equipo de seguridad, sino que estos fueron recomendados por el coronel José Manuel Jiménez Aranda, uno de sus hombres de confianza.

El asesinato de Manzo ocurrió alrededor de las 20:10 horas del 1 de noviembre, cuando el Alcalde recibió seis impactos de bala al término de la inauguración del Festival de las Velas en el centro de Uruapan.

El ataque fue perpetrado por un menor de edad identificado como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, quien según el dictamen pericial tenía presencia de drogas en su cuerpo.

El 19 de noviembre, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la detención de Jorge Armando “N”, “El Licenciado”, señalado como uno de los autores intelectuales del homicidio.

El funcionario fue identificado como líder de una célula delictiva vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación que opera en Michoacán.

Las investigaciones revelaron que el homicidio fue planeado a través de un grupo de mensajería donde “El Licenciado” emitía instrucciones precisas.

Dos de los presuntos colaboradores, Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, fueron hallados muertos el 10 de noviembre sobre la carretera Uruapan-Paracho, presuntamente para frenar la investigación.

Tras el asesinato de Manzo, su viuda Grecia Itzel Quiroz García asumió la Presidencia Municipal de Uruapan el 5 de noviembre, con 38 votos a favor y cero en contra del Congreso del Estado de Michoacán.

Quiroz, licenciada en Ciencias Políticas y presidenta honoraria del DIF municipal, fue designada para completar el periodo 2024-2027.