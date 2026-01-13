$!Detienen a seis integrantes del Tren de Aragua en Ciudad de México

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la detención de seis presuntos integrantes de la organización criminal Tren de Aragua en Ciudad de México.

Los detenidos fueron vinculados con delitos de extorsión, trata de personas y tráfico de drogas, según informó a través de su cuenta oficial en la red social X.

El operativo se realizó como resultado de trabajos de inteligencia e investigación coordinados por el Gabinete de Seguridad, en el que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la SSPC, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional.

Entre los detenidos destacó Lesli Valeri “N”, identificada por las autoridades como responsable del cobro derivado de la explotación sexual, la distribución de droga y el control de mujeres víctimas.

Además, la mujer fungía como enlace con un grupo delictivo local.

También fue capturado Bryan “N”, señalado como operador financiero de la organización transnacional, encargado de facilitar inmuebles para el resguardo de víctimas y el alojamiento de integrantes del grupo criminal.

Este último contaba con una orden de aprehensión por los delitos de trata de personas y delincuencia organizada.

Las autoridades implementaron vigilancias fijas, móviles y discretas en inmuebles ubicados en la colonia Valle Gómez, en la Alcaldía Venustiano Carranza, con lo que recabaron datos de prueba suficientes que fueron entregados a un juez de control, quien otorgó las órdenes para intervenir los domicilios.

Mediante un despliegue operativo coordinado se catearon dos viviendas, donde se detuvo a Lesli “N” y a cuatro personas más.

Durante los cateos se aseguraron dosis de metanfetamina, mariguana, teléfonos celulares, un arma de fuego corta, dinero en efectivo, equipos de cómputo y una libreta con una relación de nombres vinculada con el cobro de piso a mujeres en diferentes zonas de la ciudad.

Al continuar con las investigaciones, en la Alcaldía Iztapalapa se cumplimentó una orden de aprehensión contra Bryan “N”, considerado operador financiero de la organización transnacional.

A los detenidos se les leyeron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fueron presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal. Los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial.