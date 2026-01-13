$!Detienen a seis integrantes del Tren de Aragua en Ciudad de México

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la detención de seis presuntos integrantes de la organización criminal Tren de Aragua en Ciudad de México.
Los detenidos fueron vinculados con delitos de extorsión, trata de personas y tráfico de drogas, según informó a través de su cuenta oficial en la red social X.
El operativo se realizó como resultado de trabajos de inteligencia e investigación coordinados por el Gabinete de Seguridad, en el que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la SSPC, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional.
Entre los detenidos destacó Lesli Valeri “N”, identificada por las autoridades como responsable del cobro derivado de la explotación sexual, la distribución de droga y el control de mujeres víctimas.
Además, la mujer fungía como enlace con un grupo delictivo local.
También fue capturado Bryan “N”, señalado como operador financiero de la organización transnacional, encargado de facilitar inmuebles para el resguardo de víctimas y el alojamiento de integrantes del grupo criminal.
Este último contaba con una orden de aprehensión por los delitos de trata de personas y delincuencia organizada.
Las autoridades implementaron vigilancias fijas, móviles y discretas en inmuebles ubicados en la colonia Valle Gómez, en la Alcaldía Venustiano Carranza, con lo que recabaron datos de prueba suficientes que fueron entregados a un juez de control, quien otorgó las órdenes para intervenir los domicilios.
Mediante un despliegue operativo coordinado se catearon dos viviendas, donde se detuvo a Lesli “N” y a cuatro personas más.
Durante los cateos se aseguraron dosis de metanfetamina, mariguana, teléfonos celulares, un arma de fuego corta, dinero en efectivo, equipos de cómputo y una libreta con una relación de nombres vinculada con el cobro de piso a mujeres en diferentes zonas de la ciudad.
Al continuar con las investigaciones, en la Alcaldía Iztapalapa se cumplimentó una orden de aprehensión contra Bryan “N”, considerado operador financiero de la organización transnacional.
A los detenidos se les leyeron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fueron presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal. Los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial.
Además, se cumplimentaron siete órdenes de aprehensión por reclusión relacionadas con el delito de trata de personas agravado y delincuencia organizada, cuatro de ellas en el Reclusorio Varonil Norte, una en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ambos de Ciudad de México, otra en el Centro Penitenciario Regional de San Pedro Cholula, Puebla, y una más en el Centro Federal de Reinserción Social No. 4 Noroeste, Tepic, Nayarit.
El Tren de Aragua es una organización criminal transnacional que se originó como banda carcelaria en Venezuela y expandió su red criminal por el hemisferio occidental.
Las actividades de este grupo incluyen el tráfico de drogas, tráfico de armas de fuego, trata sexual comercial, secuestro, robo, fraude y extorsión.
Según documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Tren de Aragua operó en México con la protección del régimen venezolano encabezado por Nicolás Maduro, utilizando el país como punto de tránsito, recepción y redistribución de cocaína hacia ese país.
La presencia del Tren de Aragua en México ha sido detectada en estados como Hidalgo, Chiapas, Quintana Roo, Baja California, Ciudad de México y Estado de México, con intentos de instalar microestructuras en zonas urbanas y turísticas.
En diciembre de 2024, cuatro hombres y una mujer relacionados con la organización criminal fueron detenidos tras el asesinato de dos mujeres venezolanas, Stephanie y Susej, de 19 y 20 años, quienes eran obligadas a ofrecer servicios sexuales en San Miguel Topilejo.
Según autoridades de inteligencia, en el primer año desde que México activó alertas ante la llegada del Tren de Aragua, se logró contener su expansión mediante la detención temprana de células.
Hasta el 13 de enero de 2026, ocho personas habían sido detenidas por su presunta relación con esta organización criminal.
Las autoridades buscan evitar que se repita lo ocurrido en otros países, donde el grupo creció sin ser detectado durante años.