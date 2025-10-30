Detienen a ‘Tomate’, objetivo prioritario en Sonora e integrante de ‘Los Gigios’

Durante una operación liderada por elementos de la Secretaría de Marina y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, detuvieron a Martín Jesús “N”, “Tomate”, integrante del grupo delictivo “Los Gigios” e identificado como objetivo prioritario en dicha entidad.

“[...] se detuvo a un sujeto identificado como objetivo prioritario, integrante de un grupo delictivo que opera en la región, que cuenta con orden de aprehensión por delincuencia organizada”, indicó el Gabinete de Seguridad federal, en un comunicado.

“Con el objetivo de detener a generadores de violencia que afectan la tranquilidad de la ciudadanía, los efectivos coordinaron acciones operativas con las que identificaron a Martín ‘N’, integrante de un grupo delictivo, el cual tenía su zona de operación en el municipio de Nogales”, agregó el Gobierno de México.

Al realizar recorridos de reconocimiento, indicó, ubicaron al objetivo, al cual le marcaron el alto y le hallaron dosis de droga, por lo anterior Martín “N” fue detenido, se le informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

Explicó que tras un cruce de información, se tuvo conocimiento que el detenido cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada, por delitos contra la salud.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad, añadió, refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades locales para detener a generadores de violencia que afectan a la sociedad.

“En Nogales, Sonora, en una operación encabezada por la @fgjesonora y @SEMAR_mx fue detenido Martín Jesús ‘N’, alias ‘Tomate’, integrante del grupo delictivo ‘Los Gigios’ e identificado como objetivo prioritario en la entidad. Está relacionado en delitos contra la salud, secuestro y cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada”, indicó, por su parte, en su cuenta de la red social X, Omar García Harfuch, en su cuenta de la red social X.