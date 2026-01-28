Detienen a tres por ataque armado de 11 personas en Salamanca, Guanajuato

Tres personas fueron detenidas por su presunta participación en la masacre registrada el 25 de enero de 2026 en la comunidad Loma de Flores, municipio de Salamanca, Guanajuato, donde 11 personas perdieron la vida durante un partido de futbol. La Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato informó que las capturas fueron resultado de operativos coordinados y focalizados desplegados en diversos municipios de la región.

Según confirmaron fuentes estatales y federales, los detenidos fueron capturados durante operativos ejecutados en los municipios de Villagrán, Juventino Rosas y Celaya, zona de influencia criminal del Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL). Las detenciones fueron realizadas por agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE), con apoyo de elementos de la Guardia Nacional (GN) y Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

Entre los lugares donde se realizaron las intervenciones se encuentra la comunidad Santa Rosa de Lima, en Villagrán, considerada cuna del CSRL, y el poblado San Antonio de los Morales, en Juventino Rosas, municipio donde es originario José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, fundador del cártel y actualmente recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano.

En San Antonio de los Morales fue detenida una mujer y se aseguraron tres vehículos, según confirmaron fuentes federales. Las autoridades decomisaron indicios que podrían tener relación con el multihomicidio y procedieron a su embalaje para pruebas periciales, además de asegurar algunos predios.

Juan Mauro González Martínez, titular de la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato, encabezó las labores operativas derivadas de las investigaciones. La Secretaría informó que las detenciones derivaron tanto de acciones encabezadas por la Fiscalía General del Estado como de operativos realizados por la propia dependencia estatal, en el marco de las labores de inteligencia, investigación y persecución del delito que se activaron de manera inmediata tras los hechos.

La Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo señaló el 27 de enero de 2026 que se tenían “avances claros en las líneas de investigación sobre los hechos y motivaciones” y enfatizó su compromiso para que haya justicia para todas las víctimas. La mandataria estatal precisó que la FGE tendría que informar puntualmente de esos avances y realizar un trabajo muy profesional que permita que no haya impunidad.

Gerardo Vázquez Alatriste, titular de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, mantuvo en reserva los detalles del progreso de las indagatorias. La Secretaría de Seguridad y Paz señaló que los detalles específicos sobre el número de personas detenidas, su posible participación y las imputaciones correspondientes se darían a conocer conforme los tiempos y etapas legales lo permitan, es decir, una vez que las personas sean formalmente vinculadas a proceso, a fin de no poner en riesgo las investigaciones ni vulnerar el debido proceso.

Los operativos por parte de la Fiscalía de Guanajuato continuaron en varios municipios del estado, incluidos Salamanca, Juventino Rosas, Villagrán y Celaya, con el objetivo de cerrar el cerco sobre los presuntos responsables del ataque armado.

El ataque ocurrió alrededor de las 17:30 horas del domingo 25 de enero de 2026 en los Campos de las Cabañas, instalaciones deportivas ubicadas en la calle Emiliano Zapata, en la comunidad Loma de Flores, Salamanca. Según testigos, al menos ocho sujetos armados llegaron en dos o tres camionetas al complejo deportivo donde se desarrollaba un partido de futbol recreativo. Los hombres armados descendieron de los vehículos y abrieron fuego indiscriminadamente contra las personas presentes en el lugar.

El ataque dejó un saldo de 11 personas muertas y entre 10 y 12 lesionadas, según reportes de diferentes autoridades. Diez personas perdieron la vida en el lugar y una más falleció mientras recibía atención médica en un centro hospitalario. Entre las víctimas mortales se encontraban nueve hombres y dos mujeres, incluidos jugadores, espectadores, una mujer y guardias de seguridad privada.

En el sitio fueron localizados más de 100 casquillos percutidos, lo que evidenció la magnitud del ataque. Habitantes de la zona señalaron que las detonaciones se escucharon incluso en el municipio de Irapuato, ya que la comunidad de Loma de Flores se localiza aproximadamente a 15 kilómetros de la zona urbana de esa ciudad.

Según las primeras líneas de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, al menos cinco de las personas fallecidas que fueron identificadas pertenecían a una empresa de seguridad privada ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El ataque habría sido perpetrado por un grupo perteneciente al Cártel Santa Rosa de Lima como parte de una disputa territorial entre ambas organizaciones criminales.

Las indagatorias señalaron la participación de Moisés Soto Bermúdez, quien encabezó el grupo de choque conocido como “Los Marros”, célula delictiva que opera bajo el mando de Mario Eleazar Lara Belman, alias “El Negro”, “Camorro” o “Gallo”, identificado como jefe de célula y generador de violencia en los municipios de Irapuato, Salamanca y Celaya.

Previo a los hechos, se aseguraron dos cartulinas atribuidas al CSRL, en las que se refería una disputa entre el CSRL y el CJNG. El Cártel Santa Rosa de Lima fue fundado en 2014 en la localidad de Santa Rosa de Lima, municipio de Villagrán, y estuvo encabezado por José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, capturado el 2 de agosto de 2020 y actualmente recluido en el penal del Altiplano.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó durante su conferencia matutina del 26 de enero de 2026 que el Gabinete de Seguridad Federal trabajó en coordinación con la Fiscalía General de Guanajuato para ubicar a los responsables del ataque. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, coordinó las acciones federales de inteligencia y persecución del delito.

Entre las víctimas confirmadas se encontraban Carlos Moreno, músico e integrante del grupo Reencuentro Norteño, originario de la comunidad de San José Temascatío; Bryan Gutiérrez, vecino de la misma comunidad; Alejandro Prieto, originario de San José de Mendoza y exelemento de Tránsito Municipal de Salamanca; Luis Fernando Vázquez Sosa y Luis Enrique Vázquez Sosa, jugadores activos de la Liga de Futbol de Valtierrilla; María del Carmen, de 21 años; y María Elena de la Cruz, de 26 años, quien formaba parte de la seguridad privada que vigilaba el campo de futbol.

El alcalde de Salamanca, Julio César Ernesto Prieto Gallardo, condenó enérgicamente los hechos y afirmó que Salamanca atravesaba un momento de grave descomposición social y que existían grupos criminales que buscaban someter a la autoridad. Prieto Gallardo solicitó apoyo directo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, advirtiendo sobre la necesidad de reforzar la seguridad en la región ante la escalada de violencia.

La masacre del 25 de enero de 2026 se produjo en un contexto de violencia extrema en Salamanca. Ese mismo fin de semana se registraron cinco homicidios en la comunidad de Cuatro de Altamira, uno más en San Vicente de Flores, y el hallazgo de cuatro bolsas con restos humanos en San Antonio de Flores, lo que elevó el saldo total del fin de semana a 20 personas muertas en la región.