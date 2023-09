Alcaldesa de Cotija revela detalles de su secuestro

Tras su liberación, Yolanda Sánchez agradeció a las autoridades por su búsqueda y ofreció más detalles de lo que vivió durante el secuestro.

En una entrevista con Denise Maerker la funcionaria de extracción panista reveló que sus captores le pidieron cometer actos ilícitos.

“De lo que me pidieron estaría en mis manos hacerlo en una parte sí, es decir en un 30 por ciento sí y un 70 por ciento no está en mis manos. Definitivamente y eso es lo que más me preocupa porque lo que estaría en mis manos, si es algo que no es lícito, es algo que yo puedo resolver”; dijo.

Respecto al trato que recibió por parte de sus captores, dijo que fue bueno, pues la deban de comer a sus horas, le compraron ropa e incluso la dejaron bañarse.

Yolanda Sánchez dijo que aún no sabe si retomará sus actividades como alcaldesa, pues se siente muy vulnerable al respecto.

“Me están dando oportunidad mi cabildo, mi gente en el Partido Acción Nacional de que yo me tomé mi tiempo. Ya fue un aviso de que ellos, de que tienen esa posibilidad. Me sentí tan vulnerable para eso, es difícil continuar gobernando, pero también es difícil dejar este proyecto tan bonito que se ha venido desempeñando, pero sí me tomaré unos días para determinar qué sería lo más importante”; dijo.

El pasado 23 de septiembre, la Alcaldesa Yolanda Sánchez Figueroa fue reportada como desaparecida tras haber sido secuestrada por hombres armados en Zapopan.