Detienen a Víctor Abraham, piloto de una aeronave utilizada para el trasiego de droga

Elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a Víctor Abraham “N”, quien fue identificado como piloto de una aeronave utilizada para el trasiego de droga para una célula delictiva, informó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“Se aseguró un arma larga, un cargador, un vehículo con reporte de robo, y esta persona ya contaba con una orden de aprehensión”, detalló el funcionario federal, en la conferencia de prensa que encabeza la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

García Harfuch también informó que, en diferentes poblados de Sinaloa, las autoridades aseguraron drogas, arsenal y equipo para la elaboración de sustancias, por la suma de siete mil millones de pesos.

“Se localizaron cinco bodegas de material diverso para la elaboración de metanfetaminas, y se aseguraron más de 200 mil litros y 100 kilos de precursores químicos; dos reactores, cuatro destiladores, una centrifugadora, dos remolques de caja seca, cuatro montacargas, y dos vehículos”, abundó.