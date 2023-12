Alfredo Jalife-Rahme Barrios, analista político mexicano de ascendencia libanesa, de 75 años de edad, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), tras la denuncia que interpuso en su contra, Tatiana Clouthier Carrillo, ex titular de la Secretaría de Economía (SE) del Gobierno Federal, por los delitos de violencia política y difamación.

“En Diciembre (sic) del 2022 demandé en el estado de #NuevoLeón a Alfredo Jalife por difamación, calumnias y lo que resulte. El señor Jalife mintió asegurando que me robé el Litio de México y que le entregué el Estado Mexicano a los estadounidenses”, escribió Clouthier Carrillo, en su cuenta de la red social X.

“La justicia y autoridades actúan a su ritmo y como ciudadana tengo el derecho de defender el buen nombre que he construido a través de los años. Nunca he dañado, ni dañaré al Estado Mexicano [...] He tomado decisiones apegadas a derecho. Creo en el Estado de Derecho y dejo en manos de la justicia las decisiones pertinentes”, insistió la ex funcionaria federal en su cuenta de la red social, antes Twitter.

Por su parte, la institución de procuración de justicia de la capital de la República, negó que hubiera solicitado a su homólogo neoloensa, la detención de Jalife-Rahme Barrios, para coartar su libertad de expresión.

“Con relación a la orden de aprehensión cumplimentada al analista Alfredo “N”, la #FiscaliaCDMX precisa que dicho mandamiento judicial fue solicitado y girado en el estado de Nuevo León por una denuncia presentada en esa entidad. La participación de nuestra institución solamente fue a solicitud de la @FiscaliaNL, como parte del protocolo de la colaboración interinstitucional. Es absolutamente falso que la #FiscaliaCDMX haya solicitado su detención para coartar su libertad de expresión”, dijo, también en X.

Antes, a través de un comunicado, la Fiscalía capitalina informó que la aprehensión de Jalife-Rahme fue solicitada y girada en el estado de Nuevo León, por lo que únicamente colaboró para que se ejecutara la orden.

“Con relación a la orden de aprehensión cumplimentada al analista Alfredo “N”, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) precisa que dicho mandamiento judicial fue solicitado y girado en el estado de Nuevo León por una denuncia presentada en esa entidad. La participación de nuestra institución solamente fue a solicitud de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, como parte del protocolo de la colaboración interinstitucional”, detalló la institución de procuración de justicia capitalina.

El también médico, profesor, conferencista y escritor, pasó varias horas en la Agencia número 50 del Ministerio Público de la capital de la República. Después fue trasladado a un hospital, para someterlo a una revisión médica y posteriormente al estado de Nuevo León, donde está radicada la querella.

Entrevistada por el diario La Jornada, la política sinaloense manifestó que esperaba que “se haga justicia y las autoridades hagan su trabajo”. Asimismo, señaló que durante el presente año habían acudido diversos testigos a rendir testimonio respecto a las acusaciones que presentó contra Jalife-Rahme Barrios.

El 1 de diciembre de 2022, la ex funcionaria federal interpuso una demanda ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, por los supuestos “constantes ataques” que Jalife-Rahme Barrios hacía en su contra, querella que ratificó el día 16 del mismo mes y año.

“La parte que a mí más me aqueja en este momento, es la de la difamación. Me ha acusado, él utiliza YouTube para hacer presentaciones donde me acusa y ensucia mi buen nombre”, señaló en un video, la hija del finado Manuel de Jesús Clouthier del Rincón, “Maquío” -candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN) en 1988-, publicado el 16 de diciembre de 2022.

“Ha hablado sobre el hecho de que yo he querido entregar el litio, de que soy una entreguista, de que he trabajado una agenda a favor del ‘fracking’, que me he dedicado a injuriar al presidente de la República [Andrés Manuel López Obrador]”, indicó la ex vicecoordinadora del grupo legislativo del partido Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

La también coordinadora de la campaña presidencial de López Obrador en 2018, agregó que Jalife-Rahme “se ha dedicado constantemente a agredirme y este año ha arreciado con todo lo que es violencia política; me parece muy grave en momentos tan importantes como los que vivimos en términos de lo que ha sucedido en los últimos tiempos en temas de las mujeres”.

¿QUIÉN ES ALFREDO JALIFE-RAHME BARRIOS?

Alfredo Jalife-Rahme Barrios, de 75 años de edad, nació el 24 de mayo de 1948. Estudió la Licenciatura de Médico Cirujano, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y una Maestría en Administración de Empresas, en la misma institución de estudios superiores.

Ha impartido cátedra en la Facultad de Contaduría y Administración (FCyA) de la UNAM. Asimismo, es profesor de postgrado en la misma institución de estudios superiores, en Globalización y Geopolítica.

Fue miembro fundador y del Cuerpo de Gobierno del International Phsysicians for the Prevention of Nuclear War, organización que en 1985 mereció el Nobel de la Paz por crear conciencia de las consecuencias de una guerra nuclear.

Es autor de los libros ‘Guerras geoeconómicas y financieras: el petróleo del Golfo Pérsico al Golfo de México’ (1996), ‘El lado oscuro de la globalización’ (2000), ‘Los 11 frentes antes y después del 11 de septiembre. Una guerra multidimensional’ (2003), ‘Los 5 precios del petróleo’ (2006), ‘Fin de una era: las turbulencias en la globalización’ (2007) y ‘La desnacionalización de Pemex’ (2009) , este último con prólogo de Andrés Manuel López Obrador.

Además, tiene una cuenta de la plataforma YouTube, en la que publica videos con análisis sobre distintos temas. Cuenta con más de 450 mil suscriptores. También es un comentarista frecuente en Proyecto 40 y La Octava, así como en diversas cadenas internacionales de televisión, como CNN en español, TeleSUR, HispanTv, así como RT en español, UTV México y Sputnik Mundo.