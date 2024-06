“Por pedir mi expediente me detienen, ahí el respaldo que ustedes ya van a escuchar, este es la justicia en la Ciudad de México, se permite la venta de drogas, se filtran mis datos personales a la delincuencia organizada que amenazó con matarme a mi y a mi familia, luego se le da carpetazo al asunto, vengo a pedir mi expediente y en lugar de dármelo me presentan a un juzgado, esa es la realidad hoy, 2024″, se escucha decir al periodista en el primer video publicado en X.

Luego, en dos videos más, se ve al reportero ser escoltado a diversas áreas dentro de la sede de la FGJCDMX, mientras acusaba a las autoridades capitalinas de beneficiar a los delincuentes y de no ayudarle como víctima, a pesar de que fue amenazado de muerte por sus publicaciones.

Poco tiempo después, Padgett León indicó que llevaba más de una hora retenido por las autoridades, al haber sido acusado de presuntamente cometer una falta administrativa; sin embargo, hasta ese momento no había sido presentado ante un juez, ni liberado, lo que consideró un delito.

“Ya tengo una hora detenido por una supuesta falta administrativa. No me presentan con el juez cívico ni me liberan. Ya es un delito, @UlisesLaraLopez ¿Qué te pasa?”, puntualizó el periodista, en su cuenta de la red social X.

Después, en su cuenta de X, antes Twitter, la Fiscalía de la capital de la República explicó que el reportero fue detenido por “conducirse con agresiones verbales y amenazas” hacia un agente del Ministerio Público. Sin embargo, aseguró que las autoridades estaban dispuestas a “brindar atención a cualquier persona en un marco de respeto y civilidad, no así con conductas violentas ni alejadas del orden”.

“Con relación a la publicación en redes sociales hecha por un periodista, la cual refiere su detención, la #FiscalíaCDMX informa que se solicitó la intervención de policías auxiliares para remitirle ante un juez cívico, al conducirse con agresiones verbales y amenazas hacia un agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos”, indicó la FGJ de la Ciudad de México.

“La #FiscalíaCDMX expresa su más amplia disposición para brindar atención a cualquier persona en un marco de respeto y civilidad, no así con conductas violentas ni alejadas del orden”, abundó la institución de procuración de justicia de la capital de la República. Sin embargo, Padgett León volvió a insistir y acusó a Martí Batres Guadarrama, titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, así como al presidente Andrés Manuel López Obrador, de una supuesta venganza en su contra.

“Este es otro trabajo que ocasiona la venganza de @martibatres y @lopezobrador_ Con mis datos entregados por la misma autoridad al crimen y en este momento castigado en una cárcel administrativa por reclamar ese hecho, pido humildemente asilo fuera de México”, escribió el periodista, en una publicación en X, en la que arrobó a la Embajada de Estados Unidos en México y a su jefe, Gómez Leyva.

Por su parte, el mismo día, la organización no gubernamental Artículo 19, en su Oficina para México y Centroamérica, expresó su rechazo al actuar de la FGJCDMX, y de personal de la Comisión Ejecutiva de Atención Víctimas de la Ciudad de México (CEAVI), en el caso de Padgett León.

“En agosto de 2017, durante una cobertura e investigación periodística sobre narcomenudeo en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la Ciudad de México, Padgett fue agredido físicamente, le robaron identificaciones y fue amenazado por sujetos desconocidos”, recordó la ONG.

“El periodista presentó la denuncia, pero en vez de ser debidamente atendido por las autoridades, desde un inicio la FGJ minimizó los hechos y calificó los crímenes sólo como robo y agresiones. Tiempo después, las mismas autoridades filtraron a sus agresores, información delicada y personal sobre el análisis de riesgo del periodista y su familia, que incluyó direcciones, detalles del plan de protección otorgado en su momento por el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, así como adicionales datos personales”, abundó Artículo 19.

Ante ello, la ONG exigió a la Fiscalía General de Justicia de la capital de la República, respetar los derechos de la víctima, además de acatar la Recomendación 19/2019 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), así como mantener activa la investigación del caso de Padgett León.

Asimismo, Artículo 19 pidió, acorde al Protocolo Homologado de Delitos contra la Libertad de Expresión, investigar de manera efectiva los delitos cometidos contra el periodista, tanto en agosto de 2017, como aquellas filtraciones por el propio personal de la FGJCDMX.

Por último, la ONG solicitó a la CEAVI, una investigación del personal responsable por la toma de fotografías de Padgett León, así como capacitar a su personal en materia de buenas prácticas de acompañamiento victimal.