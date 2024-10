El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, afirmó que fue detenido el autor material del asesinato del padre Marcelo Pérez, perpetrado el domingo cuando el sacerdote terminó de oficiar misa en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

A través de su cuenta de X, el gobernador extendió un “reconocimiento a las autoridades de procuración de justicia”, quienes le informaron sobre la detención del sujeto, mismo que es identificado como Edgar “N” por la fiscalía estatal.

“Mi reconocimiento a las autoridades de Procuración de Justicia, quienes me han informado que ha sido detenido el autor material de la muerte del Padre Marcelo” (sic.), escribió el gobernador en sus redes sociales.

El padre Marcelo Pérez fue asesinado el domingo, cuando tras oficiar misa en Chiapas y tras participar en una protesta para exigir paz en la entidad a mediados de septiembre.

Las amenazas contra el padre Marcelo

Marcelo Pérez, sacerdote de origen tzotzil, enfrentó amenazas de grupos paramilitares y autoridades desde 14 años atrás. Desde 2015 tenía medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido al riesgo que enfrentaba.

La CIDH instó al Estado mexicano a adoptar medidas de protección para garantizar la seguridad del padre, luego de que en mayo de 2014 fuera seguido por vehículos cuyos ocupantes “parecían militares”.

También en ese año el sacerdote tuvo que abandonar la parroquia de San Pedro Chenalhó, Chiapas debido a amenazas por parte de los paramilitares que perpetraron la masacre de Acteal en 1997.

Además, el consejo parroquial había recibido información de que se ofrecían entre 100 mil y 150 mil pesos por su vida. El 15 de junio de ese año, individuos no identificados intentaron ingresar por la fuerza a la parroquia.

FGR atrae el caso

Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la FGR atrajo el caso del asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez y negó la posibilidad de una guerra civil en la entidad.

La mandataria aseguró que se está trabajando con el actual gobernador, Rutilio Escandón, y con el gobernador electo, Eduardo Ramírez, para que “no vuelva a ocurrir una situación así”.

Además, negó que en el estado esté a punto de una guerra civil producto de la situación de violencia en Chiapas.

“No, no lo creo, por la información que tenemos es importante trabajar para que no vuelva ocurrir una situación así y que no haya desplazamientos y pacificar y evitar extorsiones y delitos que se están presentando”, declaró.