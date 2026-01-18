$!Detienen al presunto responsable del feminicidio de dos mujeres en Cuautitlán, Edomex

El Gabinete de Seguridad federal dio a conocer la detención de Eric Antonio “N”, presunto autor material del doble feminicidio de Teresa y Cindy, ocurrido el 13 de enero en el municipio de Cuautitlán, Estado de México (Edomex).
La captura se logró luego de que las investigaciones permitieron ubicar al presunto responsable en un domicilio en Acapulco, Guerrero, donde se mantenía oculto con el apoyo de otro individuo, de acuerdo con información oficial.
A partir de labores de gabinete y campo, las autoridades implementaron un dispositivo de seguridad que derivó en la aprehensión de Eric Antonio “N”, quien contaba con una orden de aprehensión vigente por su presunta responsabilidad en los hechos.
Durante la misma acción fue detenido Alejandro “N”, señalado por haber auxiliado a Eric Antonio “N” a ocultarse. Además, cuenta con una orden de aprehensión por el delito de abuso sexual en agravio de una menor, correspondiente a hechos ocurridos en 2022 también en Cuautitlán.
Ambos detenidos fueron informados de sus derechos y trasladados al Edomex, donde quedaron a disposición del ministerio público, que determinará su situación jurídica.
Erick Antonio “N” es señalado como presunto responsable del doble feminicidio de Teresa, de 53 años, y su hija Cindy, de 25 y que era su pareja, quienes fueron localizadas muertas en su departamento en la comunidad de San Francisco Cascantitla.
Tras el crimen, familiares y amigos despidieron a las víctimas en el panteón de Guanos, donde exigieron justicia y la localización del presunto responsable, quien entonces era considerado prófugo y contaba con antecedentes de denuncia por violencia familiar.
A la vez, las autoridades también informaron que los dos hijos de Cindy se encuentran bajo resguardo de familiares. El menor quedó bajo custodia de su abuelo materno, mientras que la niña fue localizada en una guardería del municipio de Tultepec y posteriormente entregada a su red de apoyo.
En la detención participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Fiscalía General del Estado de Guerrero.