$!Detienen al presunto responsable del feminicidio de dos mujeres en Cuautitlán, Edomex

El Gabinete de Seguridad federal dio a conocer la detención de Eric Antonio “N”, presunto autor material del doble feminicidio de Teresa y Cindy, ocurrido el 13 de enero en el municipio de Cuautitlán, Estado de México (Edomex).

La captura se logró luego de que las investigaciones permitieron ubicar al presunto responsable en un domicilio en Acapulco, Guerrero, donde se mantenía oculto con el apoyo de otro individuo, de acuerdo con información oficial.

A partir de labores de gabinete y campo, las autoridades implementaron un dispositivo de seguridad que derivó en la aprehensión de Eric Antonio “N”, quien contaba con una orden de aprehensión vigente por su presunta responsabilidad en los hechos.

Durante la misma acción fue detenido Alejandro “N”, señalado por haber auxiliado a Eric Antonio “N” a ocultarse. Además, cuenta con una orden de aprehensión por el delito de abuso sexual en agravio de una menor, correspondiente a hechos ocurridos en 2022 también en Cuautitlán.