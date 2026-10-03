Detienen de nuevo a ‘El 500’, señalado como operador del Cártel de Sinaloa en Tijuana

Luis Adán Torales Castillo, alias “El 500”, señalado como operador logístico y de sicarios del Cártel de Sinaloa en Tijuana, fue detenido la madrugada del 3 de octubre en el Fraccionamiento Villas Costa Rica, del municipio de Playas de Rosarito, Baja California, por elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La captura ocurrió alrededor de las 04:30 horas, cuando “El 500” circulaba a bordo de un vehículo sedán Chevrolet Onix. Durante la revisión le aseguraron un arma corta Smith & Wesson calibre 9 milímetros, varias dosis de metanfetamina en su presentación cristalina y dos gorras con alusiones a su grupo delictivo, una de ellas con la leyenda “Free Mayo”.

Torales Castillo, de 32 años y originario de Veracruz, quedó a disposición de la Fiscalía General de la República por los delitos de portación de arma de fuego y posesión de droga. Su ficha policial registra antecedentes por homicidio calificado, asociación delictuosa y delitos cometidos contra funcionarios públicos.

El operativo que derivó en su detención no lo tenía como objetivo principal. Durante casi tres días, agentes de la FESC desplegaron un dispositivo para localizar a Franklin Ernesto Huezo Hernández, alias “El Ranchero”, identificado como lugarteniente y brazo ejecutor del Cártel de Sinaloa en la zona costa de Baja California y como uno de los principales generadores de violencia en Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate.

Previo a la captura, los agentes lograron rebasar el sistema de vigilancia instalado por el detenido, que incluía el uso de drones.

Huezo Hernández fue incorporado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a su lista de operadores sancionados de la red de Los Mayos. El Gobierno de Estados Unidos ha ofrecido recompensas de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a la captura de líderes y operadores del grupo en Tijuana.

En la Mesa de Seguridad de Baja California, Torales Castillo es identificado como el responsable del control del narcomenudeo y como quien encabeza la confrontación del Cártel de Sinaloa contra el Cártel Jalisco Nueva Generación en Tijuana y Tecate, dentro de la célula de “El Ranchero”.

Investigadores de la FESC han delimitado la zona de operación de esa célula en tres municipios: Playas de Rosarito, Tijuana -en la zona de Urbi Villas del Campo- y Tecate, donde durante 2026 se han registrado cifras récord de asesinatos. El 1 de octubre pasado se contabilizaron nueve ejecuciones en Tijuana atribuidas a ese enfrentamiento.

Otras versiones ubican al detenido como operador de la célula de los hermanos Arzate García, de la facción de La Mayiza del Cártel de Sinaloa, dedicada a ataques armados y distribución de droga en la entidad.

El operativo derivó de una denuncia ciudadana, a partir de la cual las áreas de inteligencia de la FESC recabaron información para ubicar al sospechoso y establecer el dispositivo de localización.

Se trata de la segunda detención del mismo hombre. En marzo de 2023 fue aprehendido en Tijuana por la Fiscalía General del Estado de Baja California, acusado de encabezar el ataque armado contra José Alberto Enríquez Martínez, agente de la Agencia Estatal de Investigación, asesinado con disparos de arma de fuego en la colonia Pórticos de Santa Fe.

La ficha de antecedentes del detenido fecha ese homicidio el 22 de marzo de 2023, mientras que otra versión lo ubica el 22 de febrero del mismo año. Por entonces se le relacionó con más de 30 homicidios y se le identificó como uno de los principales generadores de violencia en Tijuana.

Los agentes que participaron en la captura de 2026, en colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia y con la policía federal, manifestaron desconocer el motivo por el cual Torales Castillo se encontraba en libertad, pese a la orden de aprehensión cumplida en 2023 y a la medida cautelar de prisión preventiva que pesaba sobre él. Las autoridades estatales no respondieron a consultas respecto a su liberación.

La situación jurídica del detenido deberá ser determinada por las autoridades ministeriales, que definirán los delitos acreditables en su contra. Su presunta responsabilidad en el homicidio del agente estatal tendrá que sustentarse mediante las investigaciones y, en su caso, el proceso judicial correspondiente.