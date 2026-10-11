$!Detienen en Acapulco a ‘El Junior’, presunto líder de una célula criminal ligada a Los Rusos

Eliceo “N”, alias “El Junior”, señalado como líder de una célula criminal vinculada con el grupo delictivo Los Rusos, fue detenido en Acapulco, Guerrero, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, informó Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal.

La detención se realizó en un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Marina, la Policía Estatal y la Fiscalía de Guerrero. Durante las acciones, un presunto delincuente murió.

A “El Junior” se le relaciona con extorsiones a comerciantes del Mercado Central de Acapulco, homicidios y ataques contra transportistas. En el operativo fueron aseguradas dos armas de fuego, cartuchos, 300 dosis de droga y una camioneta.