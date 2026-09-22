Detienen en CDMX a ‘Don Flaco’, financiador de precursores chinos

Autoridades federales detuvieron el 22 de septiembre de 2026 en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, a José Ángel “N”, alias “Don Flaco”, requerido por autoridades de Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de droga, informó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal.

La captura derivó de una operación conjunta de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y de la SSPC, con intercambio de información con el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de EU.

Según el funcionario federal, José Ángel “N” es señalado como coordinador y financiador de una organización dedicada al traslado de precursores químicos de China a México y Estados Unidos. El detenido también fue designado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EU.

La detención se realizó en cumplimiento de una orden de detención provisional con fines de extradición. En la ficha difundida por la FGR, el caso aparece identificado con el número de expediente de extradición 11/2026.

“Con cooperación internacional, responsabilidad compartida y respeto irrestricto a nuestra soberanía cerramos el paso al dinero que financia a las organizaciones criminales que tanto daño hacen en México y en otros países”, afirmó García Harfuch en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Las autoridades mexicanas no difundieron mayores detalles respecto al momento de la captura ni a la organización criminal a la que pertenecería “Don Flaco”.

Con la orden provisional cumplimentada, el detenido quedó sujeto al procedimiento legal correspondiente, en el que se determinará su eventual entrega a las autoridades de Estados Unidos.