$!Detienen en CDMX al líder de ‘Los Lobos’, grupo delictivo con presencia en Ecuador

Elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y el Instituto Nacional de Migración detuvieron en la Ciudad de México a Juan Carlos “N”, “Lobo Menor”, identificado como líder del grupo delictivo “Los Lobos”, organización con presencia en Ecuador.

La acción se ejecutó a partir de trabajos de inteligencia y la activación de mecanismos de cooperación internacional.

El detenido cuenta con ficha roja de la Organización Internacional de Policía Criminal y está vinculado a actividades de narcotráfico, extorsión y homicidio.