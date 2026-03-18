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Detienen en CDMX al líder de ‘Los Lobos’, grupo delictivo con presencia en Ecuador

El detenido contaba con una ficha roja de la Interpol por acusaciones de extorsiones, narcotráfico y homicidio
Carlos Álvarez |
18/03/2026 10:47
18/03/2026 10:47

Elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y el Instituto Nacional de Migración detuvieron en la Ciudad de México a Juan Carlos “N”, “Lobo Menor”, identificado como líder del grupo delictivo “Los Lobos”, organización con presencia en Ecuador.

La acción se ejecutó a partir de trabajos de inteligencia y la activación de mecanismos de cooperación internacional.

El detenido cuenta con ficha roja de la Organización Internacional de Policía Criminal y está vinculado a actividades de narcotráfico, extorsión y homicidio.

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Autoridades sudamericanas lo identificaron como un operador clave relacionado con el homicidio de un ex candidato presidencial en Ecuador.

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad federal, informó sobre la detención y destacó la colaboración de la Policía Nacional de Colombia en las labores de localización del objetivo prioritario.

García Harfuch señaló que la operación refleja el compromiso de México y las naciones cooperantes para combatir al crimen organizado transnacional.

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