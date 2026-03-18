$!Detienen en CDMX al líder de ‘Los Lobos’, grupo delictivo con presencia en Ecuador

Elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y el Instituto Nacional de Migración detuvieron en la Ciudad de México a Juan Carlos “N”, “Lobo Menor”, identificado como líder del grupo delictivo “Los Lobos”, organización con presencia en Ecuador.
La acción se ejecutó a partir de trabajos de inteligencia y la activación de mecanismos de cooperación internacional.
El detenido cuenta con ficha roja de la Organización Internacional de Policía Criminal y está vinculado a actividades de narcotráfico, extorsión y homicidio.
Autoridades sudamericanas lo identificaron como un operador clave relacionado con el homicidio de un ex candidato presidencial en Ecuador.
Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad federal, informó sobre la detención y destacó la colaboración de la Policía Nacional de Colombia en las labores de localización del objetivo prioritario.
García Harfuch señaló que la operación refleja el compromiso de México y las naciones cooperantes para combatir al crimen organizado transnacional.